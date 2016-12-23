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23 декабря 2016
22 декабря 2016
09:38  23 декабря 2016 0

«Почта России» закупит смартфоны на 195 млн рублей

Клипарт., почта россии
С помощью смартфонов "Почта России" будет принимать платежи у клиентов на домуФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

«Почта России» планирует закупить 15 тысяч смартфонов с защитными чехлами по средней цене 13 тысяч рублей за штуку, следует из информации, размещенной на сайте госзакупок. Максимальная цена всей закупки — 195 млн рублей.

Согласно указанным требованиям, смартфон должен иметь диагональ от 5 до 5,5 дюйма, минимальное разрешение экрана 1280×720 точек и основную камеру не хуже 8 Мп, пишет «Коммерсант». Процессор должен быть минимум четырехъядерный с частотой от 1,2 ГГц.

«Речь идет о мобильных почтового-кассовых терминалах — смартфонах с предустановленными приложениями, которые позволяют принимать у клиентов на дому платежи за ЖКХ, услуги связи, оформлять страховку, оплачивать кредиты или другие услуги», — пояснили ТАСС в «Почте России». Сейчас подобными терминалами оснащены 10 тысяч почтальонов.

Министр связи Николай Никифоров написал в Twitter, что приглашает всех производителей принять участие в поставке.

Марина Мотылева
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