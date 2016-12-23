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23 декабря 2016
22 декабря 2016
09:56  23 декабря 2016 0

Россияне ждут от следующего года отставок министров

Заседание заксобрания Свердловской области. Екатеринбург, депутат, трибуна, чиновник, герб, выступление, заксобрание со
Россияне ждут новых отставок в правительствеФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Более половины россиян в грядущем году ожидают громких отставок и коррупционных скандалов, опрос проводил «Левада-центр».

50% россиян ожидают, что в 2017 году будут происходить новые коррупционные скандалы, 60% опрошенных прогнозируют отставку чиновников.

«На конец года пришлось сразу несколько крупных коррупционных историй, в том числе наиболее заметная — задержание министра экономического развития», — говорит доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман, которая считает, что ожидания россиян связаны с «расстановкой новостей по таймлайну», пишет РБК.

В «Левада-центре» также говорят о влиянии сообщений СМИ на мнение россиян. Социологи посчитали, что ежегодно в прессе сообщается о 750—800 преступлений коррупционной направленности в год, то есть как минимум два сообщения в день.

В возможность отставки правительства верят 16% респондентов: эта цифра остается стабильной с конца 2014 года. Резко снизилась за последние годы доля тех, кто ожидает массовых волнений: 21% респондентов счел, что они возможны в 2017 году, тогда как от 2012 года протестных выступлений ждали 56%.

Продолжает плавно расти доля россиян, которые прогнозируют, что новый год будет в целом лучше уходящего: сейчас их 53%. Социологи это связывают с большим напряжением от кризиса. Демонстрируя такой оптимизм, респонденты пытаются «заклясть» будущее, понимая, что от их личных действий оно зависит мало, считают исследователи.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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