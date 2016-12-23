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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
10:11  23 декабря 2016 0

Синоптики рассказали, когда в Кургане потеплеет и сделали прогноз на новогоднюю ночь

Морозное утро. Курган, зима, мороз, курган, холод, двор зима
Морозы отступят уже в выходныеФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В пятницу, 23 декабря, из-за морозов всем курганским школьникам отменили занятия первой и второй смены. Утром столбик термометров опустился до минус 33 градусов. Однако уже к вечеру обещают потепление.

В субботу, по прогнозам синоптиков, днем температура воздуха составит около 10 градусов ниже ноля. Начало следующей недели будет более прохладным, однако, как ожидается, даже ночные температуры не перевалят за отметку минус 20 градусов.

Вполне комфортной прогнозируют и новогоднюю ночь. Синоптики ожидают, что температура будет вполне подходящей для гуляний — около минус 15 градусов.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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