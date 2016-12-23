10:25 23 декабря 2016 0

В Челябинск съехались лучшие фигуристы России Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Челябинске 22 декабря в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Церемония открытия была посвящена достопримечательностям Южного Урала. «Пусть челябинский лед станет для участников чемпионата счастливым», — заявил на церемонии губернатор Борис Дубровский.

В числе именитых гостей, прибывших на соревнования, прославленные фигуристы-тренеры — Татьяна Тарасова и Александр Горшков. Они приняли участие в открытии выставки архивных фотографий «Звезды фигурного катания в Челябинске. 60-е — 80-е годы».

«Я вас раньше только по телевизору видел, даже неловко теперь тебя чувствую при таких именитых гостях», — признался Борис Дубровский Татьяне Тарасовой. «Не надо нас стесняться! — ответила Тарасова. — Вы нас тут так хорошо принимаете, мы очень довольны».

1/4 Борис Дубровский и Татьяна Тарасова Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

«Вся страна не отходила от экранов, когда выступали наши фигуристы. Особенно прославленная пара — Людмила Пахомова и Александр Горшков. Вы были первыми, кто завоевал для страны в этом виде спорта Олимпийское золото, влюбили в фигурное катание тысячи мальчишек и девчонок», — сказал Дубровский Горшкову.

1/4 Живые талисманы Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Потом состоялась церемония памятного гашения почтовых карточек с изображением талисманов соревнований, специальным штемпелем «Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2017. Челябинск 454000». Талисманами чемпионата стали пингвины Аксель и Искорка.

1/5 Зрителям представили легенду об Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Специально для театрализованного представления церемонии открытия челябинские музыканты написали песню, посвященную Южному Уралу. Зрителям представили масштабное шоу — воссоздав на льду уральскую легенду о богатыре Таганае, прекрасной Луне и ее дочери Юрме. В церемонии приняли участие 300 южноуральских артистов. На льду появились и живые пингвины.

Чемпионат России по фигурному катанию продлится до 25 декабря.