{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
22 декабря 2016
10:25  23 декабря 2016 0

Звезды на льду. В Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. ФОТО

Открытие чемпионато России по фигурному катанию. Челябинск, фигурное катание
В Челябинск съехались лучшие фигуристы РоссииФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Чемпионат России по фигурному катанию стартовал в Челябинске 22 декабря в ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова. Церемония открытия была посвящена достопримечательностям Южного Урала. «Пусть челябинский лед станет для участников чемпионата счастливым», — заявил на церемонии губернатор Борис Дубровский.

В числе именитых гостей, прибывших на соревнования, прославленные фигуристы-тренеры — Татьяна Тарасова и Александр Горшков. Они приняли участие в открытии выставки архивных фотографий «Звезды фигурного катания в Челябинске. 60-е — 80-е годы».

«Я вас раньше только по телевизору видел, даже неловко теперь тебя чувствую при таких именитых гостях», — признался Борис Дубровский Татьяне Тарасовой. «Не надо нас стесняться! — ответила Тарасова. — Вы нас тут так хорошо принимаете, мы очень довольны».

1/4
Борис Дубровский и Татьяна Тарасова Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

«Вся страна не отходила от экранов, когда выступали наши фигуристы. Особенно прославленная пара — Людмила Пахомова и Александр Горшков. Вы были первыми, кто завоевал для страны в этом виде спорта Олимпийское золото, влюбили в фигурное катание тысячи мальчишек и девчонок», — сказал Дубровский Горшкову.

1/4
Живые талисманы Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Потом состоялась церемония памятного гашения почтовых карточек с изображением талисманов соревнований, специальным штемпелем «Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2017. Челябинск 454000». Талисманами чемпионата стали пингвины Аксель и Искорка.

1/5
Зрителям представили легенду об Урале Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Специально для театрализованного представления церемонии открытия челябинские музыканты написали песню, посвященную Южному Уралу. Зрителям представили масштабное шоу — воссоздав на льду уральскую легенду о богатыре Таганае, прекрасной Луне и ее дочери Юрме. В церемонии приняли участие 300 южноуральских артистов. На льду появились и живые пингвины.

Чемпионат России по фигурному катанию продлится до 25 декабря.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров