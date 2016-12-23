{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
10:46  23 декабря 2016 0

Дума ХМАО начала заседание с минуты молчания. «Это ужасная трагедия»

Заседание окружной думы. Ханты-Мансийск, дума хмао
Югорские депутаты вспомнили погибших в автокатастрофе детейФото: Александр Кулаковский © URA.Ru
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
все новости сюжета

Последнее заседание Думы ХМАО в уходящем году началось с минуты молчания, передает в пятницу, 23 декабря корреспондент «URA.Ru» из парламентского зала.

Депутаты Югры почтили память погибших в аварии 4 декабря. «Это ужасная трагедия», — отметил спикер парламента Борис Хохряков. На последнем заседании Думы ХМАО в 2016 году, напомним, рассматривается ряд социальных вопросов — в частности, депутаты примут изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Народные избранники также рассмотрят инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство — предлагается повысить безопасность организованной перевозки детей автобусами.

В Югре, напомним, 4 декабря пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками и легковым автомобилем. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Еще более 20 получили травмы различной степени тяжести. В ХМАО был объявлен траур. На церемонию прощания с погибшими в Нефтеюганске пришли порядка 50 тыс. человек. Заседание Думы Югры было перенесено из-за трагедии с 9 на 23 декабря.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров