10:46 23 декабря 2016 0

Югорские депутаты вспомнили погибших в автокатастрофе детей Фото: Александр Кулаковский © URA.Ru

Последнее заседание Думы ХМАО в уходящем году началось с минуты молчания, передает в пятницу, 23 декабря корреспондент «URA.Ru» из парламентского зала.

Депутаты Югры почтили память погибших в аварии 4 декабря. «Это ужасная трагедия», — отметил спикер парламента Борис Хохряков. На последнем заседании Думы ХМАО в 2016 году, напомним, рассматривается ряд социальных вопросов — в частности, депутаты примут изменения в закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Народные избранники также рассмотрят инициативы по внесению изменений в федеральное законодательство — предлагается повысить безопасность организованной перевозки детей автобусами.

В Югре, напомним, 4 декабря пассажирский автобус столкнулся с двумя грузовиками и легковым автомобилем. Погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Еще более 20 получили травмы различной степени тяжести. В ХМАО был объявлен траур. На церемонию прощания с погибшими в Нефтеюганске пришли порядка 50 тыс. человек. Заседание Думы Югры было перенесено из-за трагедии с 9 на 23 декабря.