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23 декабря 2016
22 декабря 2016
10:33  23 декабря 2016 0

Следствие требует арестовать барда Александра Новикова

Александр Новиков после допроса в ГСУ МВД России по Свердловской области. Екатеринбург, новиков александр
До суда шансонье придется посидеть безвылазно дома. Как руководить театром?Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Уголовное дело компаньона барда Новикова
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В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения барду Александру Новикову. Об этом «URA.Ru» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Следствие просит назначить ему домашний арест.

Александр Новиков обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное путем обмана доверия пайщиков ЖК «Бухта Квинс». Как полагает следствие, ущерб от его действия составил порядка 36 млн. рублей.

Ранее сам Новиков, комментируя ситуацию вокруг строительства поселка, заявлял, что считает себя потерпевшим, поскольку вложил в строительство больше, чем остальные пайщики. Уголовное дело расследует Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области.

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Вопрос о помещении барда под домашним арест будет решаться в пятницу, 23 декабря, в Верх-Исетском суде Екатеринбурга в 14.00.

Там же сегодня продолжится и заседание суда по определению меры пресечения для его друга и компаньона, бывшего замминистра энергетики Свердловской области Михаила Шилиманова.

Напомним, три дня назад суд приостановил решение по этому вопросу и продлил срок задержания Шилиманова на 72 часа.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
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