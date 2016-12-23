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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
10:48  23 декабря 2016 0

В Кургане нашли компромисс с пригородными перевозчиками

Верхотурье, Меркушино, Актай, Свято-Косминская пустынь., водитель автобуса
Нынешние владельцы маршрутов смогут продолжить работуФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Перевозчики делят маршруты в пригороде Кургана
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В пригороде Кургана, конфликт перевозчиков, похоже, близится к завершению. В четверг, 22 декабря в администрации Кетовского района были выданы маршрутные карты действующим перевозчикам. Это позволит им в дальнейшем продолжить работу.

По данным «URA.Ru», за документом обратились практически все действующие перевозчики, при этом некоммерческое партнерство «Транспортные перевозки» (в него входила лишь половина владельцев маршрутов), которое выиграло конкурс, расторгло договор с администрацией.

Скандал в Кетово продолжается не первый год из-за желания городских перевозчиков зайти на выгодные пригородные маршруты. В ситуацию вмешалось УФАС по Курганской области, разбирательства в арбитражном суде длилось весь 2016 год. Проведенный в конце декабря администрацией района конкурс вызвал критику руководителя областного департамента промышленности и транспорта Александра Константинова, который считал, что он противоречит действующему федеральному закону и не гарантирует безопасности пассажирам.

В начале 2017 года право регулирования перевозок от администрации Кетовского района переходит в областной департамент.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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