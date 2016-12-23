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23 декабря 2016
22 декабря 2016
10:52  23 декабря 2016 0

На Урале полиция массово изымает из продажи «Боярышник». Решается вопрос об уголовках. ФОТО

Бомжатник Курган, боярышник
Маргиналов лишат суррогатов, а торговцев - легкого заработкаФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Почти полмиллиона пузырьков спиртосодержащей продукции изъято в Челябинске и Магнитогорске после смертельных отравлений «Боярышником» в Иркутске, сообщили «URA.Ru» в ГУ МВД по Челябинской области. Проверки торговых точек провели сотрудники подразделений экономической безопасности УМВД двух крупнейших городов Южного Урала.

Полицейскими изъято свыше 437 тысяч единиц спиртосодержащей продукции: «Настойка боярышника», лосьонов «Огуречный», «Крапива», «Хлебный», «Перцовый тоник», продающихся под видом лекарственных, косметических и бытовых средств. Рейды и проверки продолжаются.

После того, как эксперты проверят изъятое на соответствие ГОСТу, будет решаться вопрос о возбуждении уголовных дел. Беседы о последствиях продажи контрафактного товара проведены также с представителями рынков и аптек области.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Тем временем, количество жертв «Боярышника» в Иркутске перевалило уже за семьдесят человек.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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