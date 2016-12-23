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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
10:57  23 декабря 2016 0

Депутаты Думы ХМАО потребовали отставки заместителя Комаровой

Заседание Правительства ХМАО. Ханты-Мансийск., сидоров павел
Депутаты требуют отставки Павла СидороваФото: Александр Елизаров © URA.Ru

Фракция ЛДПР в Думе ХМАО-Югры потребовала от губернатора Натальи Комаровой отставки куратора экономического блока правительства региона Павла Сидорова. По мнению депутатов, заместитель главы округа является неэффективным руководителем. Позицию фракции озвучил на заседании Думы в пятницу, 23 декабря, Виктор Сысун, передает корреспондент «URA.Ru» с заседания.

«Фракция ЛДПР считает, что Павел Петрович Сидоров является неэффективным кадровым менеджером и просит принять кадровое решение», — заявил господин Сысун.

Павел Сидоров, также находившийся в зале заседаний, выпад либерал-демократов проигнорировал.

Ранее, как уже сообщало агентство, прокуратура ХМАО-Югры направила в адрес Натальи Комаровой ряд представлений о нарушении закона. По данным правоохранительных органов, за 2015—2016 годы руководители департамента экономического развития допустили многочисленные нарушения, некоторые из которых могут стать основой для нового уголовного дела. Обширный перечень вопросов у надзорных органов вызвала инвестиционная политика, проводимая правительством с подачи Павла Сидорова. Также ряд претензий в адрес вице-губернатора выдвинуты после коррупционного скандала в «Технопарке высоких технологий» и ареста троих сотрудников депэкономразвития по подозрению в получении взятки.

Эльдар Булатов
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