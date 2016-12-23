{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
Главные новости 
11:02  23 декабря 2016 2

Стартовал возврат денег за билеты на биатлон в Тюмени. Организаторы попросили зрителей не медлить

Чемпионат Европы по биатлону. Тюмень, биатлон, гараничев евгений
Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени после допинг-скандалаФото: Николай Бастриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
все новости сюжета

Организаторы этапа Кубка мира в Тюмени начали возвращать деньги за билеты на отмененный Кубок мира по биатлону в Тюмени-2017, сообщается на официальном сайте соревнований. Возврату подлежат как электронные, так и обычные билеты.

Как сообщили организаторы, в случае с электронными билетами возврат денежных средств производится только по безналичному расчету. Для этого необходимо подготовить заявление (ссылку на шаблон можно найти на сайте), согласовать его скан-копию с менеджером по электронной почте, а затем отправить оригинал по почте в Москву по адресу ул. Марксистская д. 3, стр. 4.

«Адрес для личной передачи заявлений на возврат: ТРЦ „Европейский“, ст. м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д. 2, 3 этаж, помещение 3/7, возле кинотеатра „Формула кино“. Менеджер уведомит вас о получении оригинала заявления на возврат по электронной», — говорится в сообщении.

Новость по теме
Союз биатлонистов России отказался от проведения Кубка мира в Тюмени

Для возврата обычных билетов любителям биатлона придется лично обратиться в офис в ТРЦ «Европейский», предъявить оригиналы билетов, удостоверение личности и заявление. Его можно заполнить в самом офисе.

«Информируем, что лицам, обратившимся с заявлением о возврате билетов, будет возвращен сервисный сбор. Заявления на возврат билетов будут приниматься в течение срока, установленного законодательством РФ. Предлагаем подать заявление о возврате билета не позднее 01 марта 2017 года», — отметили организаторы.

Получить дополнительные комментарии о количестве проданных билетов журналистам «URA.Ru» не удалось — московские номера, указанные на сайте, еще не отвечают.

Ранее Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени 2017 года после очередного допинг-скандала.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров