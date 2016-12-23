11:02 23 декабря 2016 2

Союз биатлонистов России отказался от этапа Кубка мира в Тюмени после допинг-скандала Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Организаторы этапа Кубка мира в Тюмени начали возвращать деньги за билеты на отмененный Кубок мира по биатлону в Тюмени-2017, сообщается на официальном сайте соревнований. Возврату подлежат как электронные, так и обычные билеты.

Как сообщили организаторы, в случае с электронными билетами возврат денежных средств производится только по безналичному расчету. Для этого необходимо подготовить заявление (ссылку на шаблон можно найти на сайте), согласовать его скан-копию с менеджером по электронной почте, а затем отправить оригинал по почте в Москву по адресу ул. Марксистская д. 3, стр. 4.

«Адрес для личной передачи заявлений на возврат: ТРЦ „Европейский“, ст. м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д. 2, 3 этаж, помещение 3/7, возле кинотеатра „Формула кино“. Менеджер уведомит вас о получении оригинала заявления на возврат по электронной», — говорится в сообщении.

Для возврата обычных билетов любителям биатлона придется лично обратиться в офис в ТРЦ «Европейский», предъявить оригиналы билетов, удостоверение личности и заявление. Его можно заполнить в самом офисе.

«Информируем, что лицам, обратившимся с заявлением о возврате билетов, будет возвращен сервисный сбор. Заявления на возврат билетов будут приниматься в течение срока, установленного законодательством РФ. Предлагаем подать заявление о возврате билета не позднее 01 марта 2017 года», — отметили организаторы.

Получить дополнительные комментарии о количестве проданных билетов журналистам «URA.Ru» не удалось — московские номера, указанные на сайте, еще не отвечают.

Ранее Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени 2017 года после очередного допинг-скандала.