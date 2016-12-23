11:09 23 декабря 2016 0

Неделю назад в Прикамье автобус с рабочими также попал в аварию Фото: пресс-служба краевого УГИБДД

Автобус, легковушка и большегруз столкнулись на трассе Пермь — Березники. Один человек погиб, количество пострадавших уточняется.

Авария произошла в пятницу, в 7:40 в Усольском районе Пермского края. По предварительным данным, водитель автобуса «МАН» начал объезжать стоявший на обочине грузовик. В результате он столкнулся с легковушкой, которая ехала по встречной полосе, а затем со стоявшим большегрузом. В автобусе ехали рабочие одного из березниковских предприятий», — рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД. В сети появилась информация, что автобус принадлежит компании «Еврохим».

В результате ДТП погиб водитель легковой машины. Есть пострадавшие, в том числе, среди пассажиров автобуса — их количество сейчас выясняют сотрудники полиции, которые работаю на месте. Из-за аварии на трассе образовалась пробка.

Напомним, это уже вторая авария с участием автобуса, перевозящего рабочих, за последние две недели. 15 декабря на 75-м километре дороги Оса — Чернушка столкнулись КамАЗ и автобус ПАЗ, в котором находились 13 сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и подрядных организаций, включая водителя автобуса сервисного транспортного управления. В результате три человека погибли, пятеро — получили травмы различной степени тяжести.