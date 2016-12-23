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23 декабря 2016
Главные новости 
11:05  23 декабря 2016 1

Челябинск свернул подготовку к финалу Кубка мира по конькобежному спорту

Чемпионат Европы по конькобежному спорту. Челябинск, граф ольга
Этап кубка мира должен был пройти в Челябнске в марте 2017 годаФото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Челябинск не понесет финансовые потери из-за того, что Международный союз конькобежцев (ISU) перенес из южноуральской столицы этап Кубка мира. Об этом «URA.Ru» заявил вице-губернатор Челябинской области Вадим Евдокимов, курирующий в региональном правительстве спорт.

«Решение принято, мы не можем на него повлиять», — отметил Евдокимов.

По словам вице-губернатора, активная фаза подготовки к соревнованиям должна была стартовать после Нового года. Пока же в Челябинске занимались продвижением мероприятия и согласовывали логотип. Продажу билетов не начинали. Соревнования должны были пройти в марте в ледовой арене «Уральская молния».

Организаторы соревнований объяснили перенос этапа Кубка мира из Челябинска рекомендациями Международного олимпийского комитета, основанными на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России. Также стало известно о том, что этап Кубка мира по биатлону не состоится в Тюмени

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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