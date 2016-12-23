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23 декабря 2016
Главные новости 
11:46  23 декабря 2016 0

Уралвагонзавод выполнил крупный заказ для «РЖД»

Новые тяговые модули дешевле тепловозовФото: Уралвагонзавод

Уралвагонзавод реализовал крупный заказ ОАО «РЖД» по поставке девяти многофункциональных транспортных средств ТМВ-2. Машины изготовлены и уже отгружены заказчику.

Работа осуществлялась в рамках инвестиционного проекта «Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте» для нужд «РЖД».

«В соответствии с требованиями заказчики модули оснащены радиостанцией и системой „КЛУБ“ — комплексным локомотивным устройством безопасности, которое функционально сочетает в себе автоматическую локомотивную сигнализацию и электронный локомотивный скоростемер, — рассказали „URA.Ru“ представители УВЗ. — С помощью этих систем российские железные дороги смогут отслеживать передвижение модулей на своих путях. Благодаря дополнительному навесному оборудованию — щеткам и отвалу для уборки территории и путей — ТВМ-2 могут трансформироваться в эффективную коммунальную машину».

Техника уже отправлена в Красноярск, Уфу, Новокузнецк, Челябинск, Курган, Оренбург, Рузаевку, Пермь и Абакан. Перед началом эксплуатации сотрудники пройдут обучение, которые для них организует Уралвагонзавод. Планируется, что уже в начале 2017 года тяговые модули вагонов начнут работать.

Многофункциональное транспортное средство ТМВ-2 — перспективная разработка Уралвагонзавода. Машина передвигается на комбинированном колесно-рельсовом ходу, является прекрасной альтернативой маневровому тепловозу и по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Тяговый модуль вагонов оборудован дизельным двигателем мощностью 165 лошадиных сил. Максимальная скорость на колесном ходу 42 км/ч, максимальная допустимая скорость движения по рельсовому пути — 15 км/ч.

Имея высокие технические характеристики, по цене ТМВ-2 значительно дешевле тепловоза.

Евгений Лазарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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