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23 декабря 2016
22 декабря 2016
11:16  23 декабря 2016 0

Директор ЦРУ требует не проводить кибератаки против России. «Это ниже величия нашей страны»

Клипарт. Ожирение, толстые люди, студенты на лекциях, выборы США, гаубица, баллистическая ракета, рукопожатие, флаг сша
США не будет отвечать на атаки "российских хакеров"Фото: depositphotos.com © URA.Ru

Ответные» кибератаки против России не являются достойными США. Об этом заявил директор ЦРУ Джон Бреннан.

«Я не считают, что нам стоит прибегать к тактике, используемой нашими противниками против нас», — приводит слова Бреннана «Газета.Ru».

По его мнению, Соединенные Штаты должны вести борьбу за демократию и собственный стиль жизни. «Та грязная работа, которой занимаются наши оппоненты и противники, полагаю, она ниже величия нашей страны», — считает Бреннан.

Ранее в США решили ответить на атаки «российских хакеров».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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