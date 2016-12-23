11:54 23 декабря 2016 0

Имущество целого подъезда было уничтожено недобросовестными подрядчиками Фонда капремонтов Фото: страница Facebook Олега Рудого

Жители дома на улице Малышева, 27 в центре Екатеринбурга приходят в себя после коммунальной катастрофы, «пролившейся» на них в минувшее воскресенье, 18 декабря. В здании, где не так давно прошел капремонт, оторвался вентиль от трубы отопления, пролегавшей на чердаке.

Как рассказали «URA.Ru» пострадавшие, «водопадом» кипятка уничтожило имущество в квартирах целого подъезда, а часть жильцов пожаловалась на подорванное здоровье.

«Мы все в жутком стрессе и шоке. Соседке из шестой квартиры от переживаний стало плохо, пришлось вызывать скорую помощь. У меня начались проблемы на следующий день после аварии — у меня астма и теперь из-за сырости я не могу дышать, уже обратилась к врачу», — рассказала «URA.Ru» местная жительница Елена Чернецкая.

От недавно сделанного в ее квартире ремонта не осталось и следа — все комнаты промокли от потолка до пола, уничтожены мебель и техника.

Жильцы поставили в известность управляющую компанию, но там признались, что «вмешиваться в капремонт не имеют права» — выбор подрядчика и работы курирует региональный Фонд содействия капитальному ремонту.

«Когда к нам в аварийную службу позвонила одна из пострадавших, она плакала и кричала от ужаса. Наши сотрудники очень испугались, я едва сам не поседел, когда прослушал запись», — признался «URA.Ru» исполнительный директор УК ЖКХ «Октябрьского района» Дмитрий Осокин. Аварийная бригада от УК прибыла на место и отключила отопление. Заварить трубу и вернуть дому тепло специалисты смогли лишь в восьмом часу вечера, когда пар наконец рассеялся.

Имущество и внешний вид отдельных квартир были уничтожены потопом Фото: страница Facebook Олега Рудого

Дому на Малышева, 27 в следующем году исполнится сто лет. Капремонт здесь начался в июне текущего года. Выбранный фондом подрядчик — фирма «Линкор» — согласно плану, к 1 декабря 2016 года должен был произвести ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения, холодного водоснабжения и теплоснабжения, а также фасада и крыши. Однако впоследствии сроки были сорваны, большая часть работ не сделана. Из-за нанимаемых «Линкором» и постоянно меняющихся субподрядчиков в октябре в доме случился первый потоп.

«Вся эта сборка, которую поставили летом, разрывается от морозов и давления в трубах. Требуется капитальный ремонт водоснабжения. Капремонт капремонта», — подвел итоги на своей страничке в Facebook один из жителей дома, блогер Олег Рудой. Он убежден, что «система тендеров, благодаря которой на капремонты попадают недобросовестные компании и система платы в фонд капремонта — глобальный обман, который ни к чему, кроме роста недовольства не приведет».

Весь подъезд дома 1917 года постройки теперь сплошная сырость Фото: страница Facebook Олега Рудого

Заместитель главного инженера подрядной организации «Линкор» Андрей Нагорнов, пришедший оценить ущерб, нанесенный дому, еще больше возмутил жильцов, заявив, что «особо критичной ситуации не наблюдает». Наплевательским, по мнению жильцов, выглядит и отношение чиновников к проблеме — через два дома от пострадавшего здания находится управление ЖКХ Екатеринбурга, но за все время ремонта чиновники так и не поинтересовались ходом работ.

Пострадавшие озаботились независимой оценкой случившегося, намерены отправить претензию в Фонд капремонта и предъявить исковые требования по возмещению ущерба. К этому процессу подключилась и прокуратура Свердловской области, организовавшая проверку случившегося.

«Специалистам фонда наплевать на то, как и когда выполняются работы. А собственникам квартир нет, потому что они платят за все это из своего кармана. Надо дать жильцам возможность влиять на процесс, а право выбора подрядчика надо передать управляющим компаниям. И смету капремонта надо составлять совместно с УК. Потому что никто лучше УК не знает состояние домов. А фонд зачастую назначает список работ, вообще не отражающий действительность», — говорит депутат екатеринбургской гордумы Михаил Вечкензин.

Народный избранник считает, что его коллеги в областном и федеральном парламентах «должны задуматься над доработкой законодательства в этой сфере и принять закон, позволяющий управляющим компаниям влиять на процесс капремонта от начала и до конца.

Отдельным жительницам дома на Малышева, 27 пришлось вызывать скорую Фото: страница Facebook Олега Рудого

Депутат свердловского ЗакСО Дмитрий Ионин, говорит, что на федеральном уровне такая инициатива обсуждалась, но дальше этого дело не пошло. «Закон дырявый, с кучей минусов, потому что над ним никто не работает, не приводит в порядок. Программа не работает по всей России. Мы массово ее провалили. И дальше будет только хуже, — уверен Ионин. — Когда главный критерий аукциона — это цена, то работы делаются некачественно. А когда у регионального фонда капремонта на приемку 15-ти тысяч видов работ есть всего семь специалистов, понятно, что все эти некачественные работы будут приниматься непонятно как, не глядя».

Жильцы дома на Малышева, 27 позвали свою управляющую компанию принять участие в приемке работ, которые будут закончены не ранее весны следующего года. Фонду капремонта собственники квартир не доверяют.

«URA.Ru» будет следить за развитием событий.