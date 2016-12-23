14:21 23 декабря 2016 0

Бывший чиновник Михаил Шилиманов (справа) обвиняется в мошенничестве Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В суде Верх-Исетского района Екатеринбурга в пятницу, 23 ноября, принято решение отправить под арест бизнес-компаньона барда Александра Новикова, бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Шилиманов будет содержаться в СИЗО под арестом до 18 февраля 2017 года.

Бывший чиновник обвиняется по статье «мошенничество в особо крупном размере», уголовное дело расследуется в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области. Ранее Шилиманов был задержан на 72 часа.

Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Напомним, Михаил Шилиманов проходит по одному делу со своим компаньоном, шансонье Александром Новиковым, по скандальному делу о строительстве коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу Шарташа. 11 марта 2016 года в компании «Домбери» (застройщик поселка) прошли обыски с выемкой документов. Уже на протяжении нескольких лет 64 пайщика не могут дождаться своего жилья, потому что деньги переводились со стройки на счета Новикова и Шилиманова.

Он проходит еще по одному уголовному делу, но уже в качестве потерпевшего — о хищении земель Новикова, в его рамках судят управляющего овощебазой №4 Екатеринбурга Ивана Обухова вместе с соучастниками — Виктором Новиковым и Ларисой Ассоновой. Следствие считает Обухова организатором хищения 400 гектаров земли в Сысертском районе на сумму около 88 миллионов рублей (Новиков утверждал, что земли стоят более 300 млн).

Александру Новикову также предъявлено обвинение, вопрос о мере пресечения будет решаться сегодня днем там же, в Верх-Исетском суде, сразу после рассмотрения дела Шилиманова.