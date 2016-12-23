{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
Главные новости 
11:39  23 декабря 2016 0

Из-за аварии, в которой погибли 12 югорчан, изменят федеральное законодательство

Пермь. Клипарт., школьный автобус, дети
Правила перевозки детей хотят изменитьФото: Владимир Жабриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
все новости сюжета

Югорские депутаты хотят изменить федеральное законодательство, чтобы повысить безопасность организованной перевозки детей. Соответствующее предложение, появившееся после аварии с 12 погибшими, большинство из которых были несовершеннолетними, они рассмотрели на заседании Думы ХМАО в пятницу, 23 декабря, передает корреспондент «URA.Ru».

Политики направили соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву и министру транспорта Максиму Соколову.

Согласно действующим правилам перевозить детей могут водители, имеющие категорию «D» и стаж работы не менее одного года из последних трех лет. Депутаты считают, что стаж водителей должен быть не менее пяти лет.

Сейчас сотрудники ГИБДД сопровождают только транспортные колонны, состоящие минимум из трех автобусов. Окружные депутаты считают, что необходимо сопровождать даже одно транспортное средство. Силовики также будут осматривать такие автобусы и проводить инструктаж водителей. Кроме того, они хотят, чтобы медработники также сопровождали даже один автобус, перевозящий детей, а не только транспортные колонны, как сейчас.

Помимо этого депутаты хотят внести в правила изменения, обязывающие организаторов мероприятий, связанных с перевозкой групп детей автобусами, в конце года представлять в органы внутренних дел соответствующие планы на следующие 12 месяцев с указанием дат и примерных схем маршрутов. Кроме того, по мнению депутатов, такие перевозки должны осуществлять только предприниматели, имеющие специальную лицензию.

Авария, которая унесла жизни 12 человек (десять из них — дети), произошла 4 декабря. Автобус со спортсменами из Нефтеюганска попал в массовое ДТП под Ханты-Мансийском. Поездка не была согласована с ГИБДД.

Наталья Борисова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров