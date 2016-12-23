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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
11:34  23 декабря 2016 0

Замгубернатора Ямала Мажаров рассказал, что думает о финансировании храма в Салехарде

Правый берег реки Шайтанка, Салехард, салехард, берег шайтанки
Храм на берегу реки Шайтанка в Салехарде строился на средства подконтрольного правительству ФондаФото: Андрей Загумённов © URA.Ru

Замгубернатора Ямала Александр Мажаров заявил, что не видит ничего странного в том, что Фонд «Сотрудничество Ямала» финансирует религиозную деятельность. Мажаров является председателем попечительского совета организации.

Как ранее сообщало «URA.Ru», согласно документам Фонда, на строительство храма на набережной в Салехарде в 2015 году направлено 402 млн рублей. Также была оказана финансовая поддержка религиозным организациям различных конфессий на сумму 79,6 млн рублей. На визит патриарха было потрачено 205 тыс. рублей.

«Во-первых, в соответствии с уставом некоммерческой организации «Фонд «Сотрудничество Ямала», к его основным задачам относится поддержка национально-культурных автономий и религиозных конфессий, а также участие в различных гуманитарных и благотворительных мероприятиях. Кроме того, для реализации уставных целей и задач фонд в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет ремонт, реконструкцию, строительство на территории автономного округа, других российских регионов, зарубежных стран объектов жилищного, административно-хозяйственного, социально-культурного, производственного и религиозного назначения. Поэтому никаких противоречий в действиях фонда нет», — сказал заместитель губернатора в рамках пресс-конференции в «Север-пресс».

Юлия Фролова
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