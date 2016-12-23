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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
12:00  23 декабря 2016 0

После скандальной отставки в правительстве ХМАО югорские города получили новые полномочия

Митинг на Площади 1905 года против Александра Якоба. Справедливая Россия отправляет сити-менеджера в отставку. Екатеринбург, акция протеста, якоб уходи, отставка
Из-за скандала Александр Филимонов покинул свой постФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Акарицидные обработки территорий, из-за которых в Югре разразился коррупционный скандал, стоящий кресла экс-директору окружного департамента здравоохранения Александру Филимонову, переданы на уровень муниципалитетов. Города и районы автономного округа получат из бюджета региона субвенции на проведение антиклещевых мероприятий и сами будут контролировать ход их исполнения. Соответствующее решение принято в пятницу, 23 декабря, на заседании Думы ХМАО-Югры, передает корреспондент «URA.Ru».

Депутатов смутило распределение сумм субвенций. В частности, экономическому центру региона, Сургуту, (население города свыше 320 тысяч человек) выделят только 3 млн рублей, тогда как моногород нефтяников Пыть-Ях (население почти 41 тысяча человек) получит 3,2 млн рублей.

Как завил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, прямой взаимосвязи между объемами финансирования дезинсекционных мероприятий и численностью населения в муниципалитетах нет. «Это связано не с размером города, а с территориями, подлежащими обработке. Это садики, парковые зоны. Рассчитывается из площади», — прокомментировал господин Добровольский.

Именно из-за истории о тендере на противоклещевую обработку в ХМАО свой пост почти год назад покинул директор югорского департамента здравоохранения Александр Филимонов. ООО «Камед» выиграло соответствующий тендер, но предприятие не выполнило свои обязательства по госконтракту. Было возбуждено уголовное дело.

Наталья Борисова
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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