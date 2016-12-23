12:00 23 декабря 2016 0

Из-за скандала Александр Филимонов покинул свой пост Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Акарицидные обработки территорий, из-за которых в Югре разразился коррупционный скандал, стоящий кресла экс-директору окружного департамента здравоохранения Александру Филимонову, переданы на уровень муниципалитетов. Города и районы автономного округа получат из бюджета региона субвенции на проведение антиклещевых мероприятий и сами будут контролировать ход их исполнения. Соответствующее решение принято в пятницу, 23 декабря, на заседании Думы ХМАО-Югры, передает корреспондент «URA.Ru».

Депутатов смутило распределение сумм субвенций. В частности, экономическому центру региона, Сургуту, (население города свыше 320 тысяч человек) выделят только 3 млн рублей, тогда как моногород нефтяников Пыть-Ях (население почти 41 тысяча человек) получит 3,2 млн рублей.

Как завил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский, прямой взаимосвязи между объемами финансирования дезинсекционных мероприятий и численностью населения в муниципалитетах нет. «Это связано не с размером города, а с территориями, подлежащими обработке. Это садики, парковые зоны. Рассчитывается из площади», — прокомментировал господин Добровольский.

Именно из-за истории о тендере на противоклещевую обработку в ХМАО свой пост почти год назад покинул директор югорского департамента здравоохранения Александр Филимонов. ООО «Камед» выиграло соответствующий тендер, но предприятие не выполнило свои обязательства по госконтракту. Было возбуждено уголовное дело.