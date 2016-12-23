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Главные новости Тюменской области
12:12  23 декабря 2016 0

«Ничего себе, как огонь валит». В Тюмени произошел сильный пожар. ВИДЕО

Пожарные тушили огонь почти часФото: Pixabay

В центре Тюмени утром в пятницу, 23 декабря, на улице Немцова, 50 произошел сильный пожар. Как рассказали «URA.Ru» в пресс-службе МЧС, потребовалась эвакуация жителей.

На пульт диспетчера вызов поступил в 9.33 утра по местному времени — загорелась квартира на пятом этаже одного из домов. На место выехали 36 сотрудников и 12 единиц основной и специальной пожарной техники.

Представители МЧС в разговоре с «URA.Ru» отметили, что из опасной зоны было спасено четверо, пострадавших нет. На тушение пожара потребовался почти целый час, и в 10.29 он был ликвидирован.

Ученики соседней с домом средней школы №40 засняли на видео языки пламени, вырывающиеся из квартиры. Происходящее вызвало оживление среди свидетелей, за кадром ролика слышны предложения оперативно отправить съемку в городские паблики в соцсетях.

«Ничего себе, как огонь валит… Теперь им не до новогодних праздников. Ужас. Никому не пожелаю такого», — комментируют инцидент пользователи соцсетей.

Борис Конаков
© Служба новостей «URA.Ru»
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