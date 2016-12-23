12:06 23 декабря 2016 5

Альтернативой переносу соревнований из Тюмени был бы вал бойкотов национальных федераций биатлона Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Старший тренер женской сборной Тюменской области по биатлону Леонид Гурьев назвал отказ от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени «самым правильным решением». Альтернативой, по мнению тренера, могла быть «война».

«Я думаю, искре [вражды] не дали разгореться, вовремя затушили [конфликт], — заявил Гурьев «URA.Ru. — Если бы пошли отстаивать этот этап, огонь бы был, война бы была. Ведь за теми федерациями биатлона, которые заявили о бойкоте тюменского этапа, потянулись бы другие. Конфликт вовремя остановили. Пошли на опережение, чтобы не было вала бойкотов соревнований. А сейчас пофамильно будут со спортсменами разбираться (с теми, кто был обвинен в применении допинга — прим. ред.)». Гурьев отметил, что главное было сохранить спортсменов и сборную.

Леонид Гурьев признал, что отмена тюменского этапа Кубка мира — большое разочарование и для болельщиков, и для юных спортсменов, для которых было важно воочию увидеть звезд мирового биатлона. Однако тренер настаивает на правильности решения об отказе от соревнований. «А если бы всю сборную отстранили, если бы мы не поехали на Кубок мира, на Олимпийские игры не попали? Это было бы во сто раз хуже для болельщиков. Для детей это бы означало, что нет смысла заниматься биатлоном, потому что куда идти, к чему стремиться?» — отметил Гурьев.

Тренер отметил, что «сейчас надо разбираться, чтобы в новом поколении [биатлонистов] допинговых скандалов не было».

«Как сказал Майгуров (Виктор Майгуров, первый вице-президент IBU — прим. ред.), отмена соревнований — это только на эту зиму. Впереди годы, соревнования в Тюмень еще могут вернуть. Главное — чемпионат мира 2021 года сохранить», — добавил Гурьев.

В четверг, 22 декабря, Союз биатлонистов России принял решение отказаться от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Как заявил по этому поводу губернатор Тюменской области Владимир Якушев, решение было принято ради сохранения сборной страны и возможности ее участия в международных соревнованиях в дальнейшем.