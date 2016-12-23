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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
12:10  23 декабря 2016 1

В Сети осудили плакат департамента физкультуры и спорта Ямала для инвалидов. ФОТО

Эстафета паралимпийского огня
Инвалидам-колясочникам на Ямале предложили сделать "четыре простых шага" для получения услугФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В Сети обсуждают неоднозначный плакат департамента физкультуры и спорта Ямала, адресованный инвалидам. В нем описываются действия, которые необходимо совершить людям с ограниченными возможностями для занятий спортом. На картинке изображен молодой человек в инвалидной коляске, крупными буквами написано: «Четыре простых шага».

В правительстве Ямала признали, что плакат получился «недостаточно корректным».

Плакат департамента спорта и физкультуры Ямала вызвал неоднозначную реакцию в Сети
фото — соцсети

«Буклет не выпускался большим тиражом, а был распространен в начале 2016 года по ямальским учреждениям спорта для информирования людей с ограничениями здоровья о возможностях занятиях спортом и новом порядке действий оформления данной услуги. Информация в буклете представлена полная, актуальная и профессиональная. С сожалением констатируем, что исключительно благие намерения по информированию жителей были неоднозначно истолкованы из-за итогового оформления макета. Фото — удачное, наполнение полезное, но сочетание вызвало неоднозначное восприятие», — рассказали «URA.Ru» в пресс-службе правительства Ямала.

Там добавили, что информация касается категории получателей соцподдержки с разными степенями инвалидности и тяжести (по слуху, по зрению, инвалидов колясочников, опорно-двигательной системы).

В иллюстрации использована фотография, размещенная в открытом доступе, известного мирового спортсмена-колясочника. Аарон Фотерингем —постоянный участник мировых соревнований по BMX фристайлу, выступает не на велосипеде, а на инвалидной коляске. Он родился с повреждением спинного мозга и до 8 лет он передвигался на костылях, а затем уже пересел в специальное кресло для инвалидов.

Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
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