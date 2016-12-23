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23 декабря 2016
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12:03  23 декабря 2016 0

Таджикистан запретил рейсы «Уральских авиалиний»

Первый прямой самолет с Китая: Хайнаньские авиалинии. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines
Под запрет попали рейсы из четырех городов — это Краснодар, Уфа, Челябинск и КрасноярскФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Министерство транспорта Таджикистана отменило рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии». Так страна ответила на приостановку Россией полетов таджикской «Сомон Эйр» в ряд российских регионов.

«В качестве ответной меры мы закрываем четыре рейса „Уральских авиалиний“, которые летали в Душанбе из Краснодара, Уфы, Челябинска и Красноярска», — приводит слова начальника департамента гражданской авиации министерства транспорта Таджикистана Юсуфа Рахмонова «Газета.Ru».

В пресс-службе «Уральских авиалиний» «URA.Ru» сообщили, что компания пока не собирается отменять вылеты. «На текущий момент все рейсы, которые были нами заявлены, мы планируем выполнить. Никакого официального запрета на рейсы мы не получали», — заявили в пресс-службе.

Россия с 23 декабря приостановила полеты таджикской Somon Air в связи с тем, что в Таджикистане не были согласованы полеты российской авиакомпании «Ямал» из подмосковного аэропорта Жуковский. Российские политики уверены, что таджикская сторона своими действиями нарушила соглашение о воздушном сообщении между странами.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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