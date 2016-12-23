12:21 23 декабря 2016 1

Forbes узнал, чем запомнятся свадьбы известны бизнесменов Фото: Pixabay

В семьях пяти участников рейтинга Forbes в 2016 году состоялись свадьбы с весьма нескромными бюджетами. Только наряды невест были оценены цифрами от 15 до 30 млн долларов, а гонорары артистам достигали нескольких сотен миллионов долларов.

Forbes узнал, чем запомнятся эти свадьбы. 1 марта 2016 года владелец группы «БИН» Михаил Гуцериев женил своего сына Саида на Хадиже Ужаховой. Самую дорогую свадьбу года праздновали в два этапа — сначала в Москве, потом в Лондоне. В ресторан Safisa на торжество пришло около 600 гостей. Только оформление зала живыми цветами могло стоить около 100 млн рублей.

Среди роз и гортензий пели Дженнифер Лопес, Стинг, Энрике Иглесиас и Патрисия Каас. Им заплатили около 200 млн рублей. Невеста появилась перед гостями в 25-килограммовом платье от ливанского дизайнера Elie Saab. Наряд с длинным шлейфом, расшитый камнями мог стоить около 25 млн рублей. В Лондоне свадьба прошла с соблюдением ингушских традиций, но и здесь без роскоши не обошлось: молодожены проехали по улицам Лондона в золоченой карете в сопровождении конной полиции.

2 апреля 2016 года вышла замуж старшая дочь президента «Группы Альянс» Мусы Бажаева, Мариам. Ее избранником стал сын руководителя чеченского регионального филиала Россельхозбанка Усмана Ериханова —Магомед. Арендовать ресторан Safisa и накормить около 600 гостей паре стоило около 20 млн рублей. Гостей развлекали чеченская певица Макка Сагаипова, группа «А’Студио», Григорий Лепс и звезда шоу «Голос» Шарип Умханов.

Невеста вышла к гостям в платье ливанского дизайнера Zuhair Murad, оцененным в 15—25 млн рублей. Вслед за Мариам вынесли несколько сундуков Louis Vuitton с приданым.

1/5 Свадьба Саида Гуцериева и Хадижы Ужаховой Фото: Forbes

3 июня 2016 года сын президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна Саркис женился на Саломе Кинцурашвили. Отмечали свадьбу все в том же ресторане Safisa. Платье невесты эксперты оценили в 15 млн рублей, а корону — в 13 млн рублей. На свадьбе выступали Вера Брежнева, Алла Пугачева, Григорий Лепс, ее вели Андрей Малахов и Татьяна Геворкян.

4 февраля 2016 года дочь Сергея Саркисова, председателя совета директоров группы «РЕСО», Ия, вышла замуж за Михаила Махарадзе. Юдашкин шил ей светский свадебный наряд, а мастер по пошиву костюмов для ансамбля «Сухишвили» — грузинский национальный наряд. Свадьбу праздновали в ресторане «Фуникулер» под песни Валерия Сюткина, а затем гости переместились в гольф-клуб «Амбасадори». Территорию вокруг ресторана превратили в восточный сад с коврами, кувшинами, корзинами с фруктами и цветами. Гостей свадьбы развлекали Нани Брегвадзе, Тамара Гвердцители, Вахтанг Кикабидзе, группа «Мгзавреби», Джиган и норвежский рэп-дуэт Madcon.

Элина Бажаева, младшая дочь Мусы Бажаева, вышла замуж за Бекхана Мамакаева 5 сентября 2016 года. Праздновали свадьбу в Монако. Банкет на 110 гостей в одном из лучших ресторанов мира — Le Louis XV в Монте-Карло — мог обойтись в 55 000 евро.

6 ноября женился сын Виталия Мащицкого, президента «Ви Холдинг», Павел. Его невеста — Карима Нигматулина, девушка с обложки Forbes Woman (ноябрь, 2011).