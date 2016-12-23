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23 декабря 2016
22 декабря 2016
12:41  23 декабря 2016 1

Лидер челябинского «ПАРНАСа» ждет ареста. Подвела любовь к женщинам

Пикет за мир у памятника Татищеву и Де Генину. Екатеринбург, пикет, митинг, флаги, рпр парнас
Подборка спорных изображений пропала из аккаунта во "ВКонтакте"Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Сопредседатель челябинского регионального отделения «ПАРНАС» с иронией отнесся к обвинениям в демонстрации нацистской символики в соцсетях. Сейчас Андрей Линев ожидает заседания суда, на котором может быть принято решение о его аресте, сообщил оппозиционер «URA.Ru».

«В ближайшие 3 дня у меня будет суд, где будет решаться вопрос о моём новогоднем отпуске — полечу ли я покорять кавказские горы или уеду в комфортабельное СИЗО на срок в 15 суток», — заявил Линев.

По его словам, во время состоявшейся 23 декабря беседы в Центре «Э» ему предложили «сотрудничество». После отказа прокуратура возбудила в отношении него административное дело по ст. 20.3 КоАП (демонстрация нацистских символов).

Поводом для вызова в полицию стала подборка пикантных фотографий девушек с атрибутикой Третьего рейха, размещенных на страничке оппозиционера в соцсетях. «В законе чётко сказано, что демонстрация нацистских символов, а также организаций, сотрудничавших с нацизмом, должна носить пропагандистский характер. Ведь судите сами, Власов сотрудничал с нацистами и воевал под триколором, который на данный момент является государственным флагом РФ, но это же не даёт им повода осудить 146 миллионов граждан РФ? И да, я настолько консервативен, что мне всё ещё нравятся женщины, особенно женщины в стильной военной форме от Хуго Босс», — иронически резюмировал Линев.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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