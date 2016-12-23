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23 декабря 2016
Главные новости 
13:13  23 декабря 2016 0

Большая пресс-конференция Владимира Путина. ОН-ЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ

Путин. Архив, путин владимир
Владимир Путин в 12 раз проводит Большую пресс-конференциюФото: Александр Мамаев © URA.Ru

В пятницу, 23 декабря, президент России Владимир Путин соберет на традиционную декабрьскую большую пресс-конференцию почти 1,5 тысячи журналистов, среди них — московский корреспондент «URA.Ru» Марина Иванова.

Для главы государства такая встреча станет двенадцатой. Напомним, в этом году Путин впервые отложил встречу на сутки: в четверг, 22 декабря, состоялось прощание с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.

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Айсель Герейханова
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