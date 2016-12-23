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12:36  23 декабря 2016 0

Пермякам от имени зоозащитников подкидывают котов. ВИДЕО

"Матроскин" пристраивает питомцев с помощью профессиональной фотосессии, а не подкидывая под двериФото: Галя Море

В Перми сняли ролик о том, как зоозащитники подкидывают кота в переноске к дверям одной из квартир. Видео вызвало в Сети неоднозначную реакцию пользователей. Приют для животных, от лица которого проводили акцию, отрицает свою причастность к ней.

Акцию, которая направлена на помощь бездомным животным в поиске хозяев, проводит компания «СтройПанельКомплект». Пиарщики фирмы распространили сообщение о том, что они подкидывают под двери квартир питомцев приюта «Кошкин дом», прикрепив к нему видео. По словам авторов идеи, максимальное время, за которое забрали животное, — 23 минуты.

«В ходе социальной акции никто из животных не пострадал. Акция проходит в целях привлечения внимания к проблемам бездомных животных. При отказе забрать кота животное возвращают обратно в приют», — заметили инициаторы идеи. Однако в интернете акция вызвала неоднозначную реакцию. «Как можно снять такую глупость? Ни одна уважающая себя зоозащитная организация не отдаст животное без договора, тем более не видя людей», — пишут в соцсетях пользователи.

Организатор приюта «Матроскин» Галина Море опровергла свою причастность к съемкам ролика. «Наш приют никогда не вынесет своих горячо любимых подопечных ни в подъезд, ни на улицу даже ради постановочного видео! Даже ради того, чтобы найти ему дом. Даже в шутку. Мы никогда не будем играть на чувствах людей. Наш приют хочет, чтобы животных люди брали осознанно и только из стен приюта. Мы никогда не отдадим животное первому попавшемуся человеку. В каждого нашего подопечного мы вкладываем огромное количество усилий — мы их прививаем, стерилизуем и кормим самыми лучшими кормами», — отметила девушка.

Зоозащитница рассказала «URA.Ru», что к ней действительно обращались пиарщики «СтройПанельКомплекта» с предложением о сотрудничестве. По словам Галины Море, она согласилась, но, когда увидела сам ролик, попросила убрать упоминание о «Матроскине». Девушка говорит, что ее питомцы не участвовали в съемках видео, но, несмотря на это, авторы идеи отказали ей.

Анна Белкина
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