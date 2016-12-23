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23 декабря 2016
22 декабря 2016
12:43  23 декабря 2016 0

На крупнейшем предприятии Челябинской области вспыхнул пожар

Пожар на Уралмаше. Екатеринбург, дым, пожар
На "Коксохиме" полыхнуло в середине дня (фото из архива)Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

На производственной площадке ОАО «ММК» в Магнитогорске в пятницу, 23 декабря, произошел пожар, сообщили «URA.Ru» в ГУ МЧС по Челябинской области. Для борьбы с огнем привлечено 54 человека и 12 единиц специальной техники.

Сообщение о возгорании на коксохимическом производстве поступило в 11:40. В наклонной галерее между углеподготовительным цехом и коксовой батареей №8 загорелись транспортерная лента и уголь.

Протяженность пожара составила 200 погонных метров. На момент ЧП людей в здании не было. Погибших и пострадавших.

Как сообщили агентству в пресс-службе ММК, сейчас пожар уже потушен. На производственный процесс происшествие влияния не оказало.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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