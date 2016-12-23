{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
13:24  23 декабря 2016 0

В Кургане из-за земельного спора многодетная семья может лишиться дома

Открытая лицензия от 09.09.2016. семья, многодетная семья, дети со спины
Семья может остаться без крыши над головой (фото из архива)Фото: pixabay.com

В Курганском городском суде рассматривается иск, из-за которого семья с тремя детьми может лишиться единственного жилья. Стороны конфликта и рады бы урегулировать спор, но закон требует довести его до логического конца.

Семья Елсуфьевых приобрела дом в районе поселка Глинки в 2013 году, при этом часть суммы была оплачена материнским капиталом. Никаких оснований подозревать подвох у Елстуфьевых не было. Однако выяснилось, что часть участка принадлежит Курганскому госуниверситету — здесь размещается ботанический сад. Если семья проиграет процесс, единственное жилище семьи могут попросту снести.

Сложность состоит в том, что КГУ в безвозмездное пользование территориальным управлением Росимущества передана федеральная земля. «Спорными» оказались 153 кв. м из участка размером 662 кв. м, который принадлежит Елстуфьевым, по роковому стечению обстоятельств именно на этом месте построен дом.

Госуниверситет обратился в Росимущество с просьбой передать спорный участок в собственность семьи, однако получил отказ. После этого юристы обратились в суд. «Мы тоже являемся заложниками ситуации, завтра к нам может прийти прокуратура и спросить, почему мы используем землю не по назначению», — объяснили «URA.Ru» в вузе.

Уже состоялось два судебных заседания, третье и, возможно, последнее, намечено на 13 января 2017 года. «Мы еще раз обратились в Росимущество с просьбой передать землю. Кроме того, мы можем заверить, что в случае, если решение будет в пользу семьи, мы не будем его оспаривать», — высказал позицию университета руководитель информационно-аналитического управления КГУ Дмитрий Серов.

Он отметил, что вопрос непростой и не может быть решен на уровне Курганский области — необходимо вмешательства руководства Росимущества в Москве.

По словам Людмилы Елстуфьевой, другого места жительства у семьи нет. Уместно отметить, что 16-летняя дочь женщины является инвалидом по слуху.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров