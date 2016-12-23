13:24 23 декабря 2016 0

Семья может остаться без крыши над головой (фото из архива) Фото: pixabay.com

В Курганском городском суде рассматривается иск, из-за которого семья с тремя детьми может лишиться единственного жилья. Стороны конфликта и рады бы урегулировать спор, но закон требует довести его до логического конца.

Семья Елсуфьевых приобрела дом в районе поселка Глинки в 2013 году, при этом часть суммы была оплачена материнским капиталом. Никаких оснований подозревать подвох у Елстуфьевых не было. Однако выяснилось, что часть участка принадлежит Курганскому госуниверситету — здесь размещается ботанический сад. Если семья проиграет процесс, единственное жилище семьи могут попросту снести.

Сложность состоит в том, что КГУ в безвозмездное пользование территориальным управлением Росимущества передана федеральная земля. «Спорными» оказались 153 кв. м из участка размером 662 кв. м, который принадлежит Елстуфьевым, по роковому стечению обстоятельств именно на этом месте построен дом.

Госуниверситет обратился в Росимущество с просьбой передать спорный участок в собственность семьи, однако получил отказ. После этого юристы обратились в суд. «Мы тоже являемся заложниками ситуации, завтра к нам может прийти прокуратура и спросить, почему мы используем землю не по назначению», — объяснили «URA.Ru» в вузе.

Уже состоялось два судебных заседания, третье и, возможно, последнее, намечено на 13 января 2017 года. «Мы еще раз обратились в Росимущество с просьбой передать землю. Кроме того, мы можем заверить, что в случае, если решение будет в пользу семьи, мы не будем его оспаривать», — высказал позицию университета руководитель информационно-аналитического управления КГУ Дмитрий Серов.

Он отметил, что вопрос непростой и не может быть решен на уровне Курганский области — необходимо вмешательства руководства Росимущества в Москве.

По словам Людмилы Елстуфьевой, другого места жительства у семьи нет. Уместно отметить, что 16-летняя дочь женщины является инвалидом по слуху.