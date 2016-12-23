14:27 23 декабря 2016 0

Глава компании Валерий Ананьев прокомментировал громкий конфликт и роль УГМК в нем Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Opera Tower вполне можно достроить и найти инвесторов даже в нынешних условиях. Об этом в пятницу, 23 декабря, на ежегодной пресс-конференции заявил глава НП «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. Похоже, земля будет продана, но кто ее купит, когда и каковы сроки продолжения строительства объекта, глава компании сказать затруднился.

Корпоративный конфликт по объекту продолжается с начала 2016: один из инвесторов, Алексей Чудаков, потребовал за выход из проекта сумму в несколько раз больше его первоначальных инвестиций. Осенью стало известно, что миноритарным акционером компании-застройщика «АСК-Отель» и второй стороной в споре стала Уральская горно-металлургическая компания: недовольный инвестор продал половину своих акций именно ей.

ООО «АСК-Отель» создано для строительства МФЦ Opera Tower и должно было стать собственником большей части комплекса. Акционерами ООО была дочерняя структура «Атомстройкомплекса», «АСК-Инвест», и финский фонд «СРВ Раша» (Финляндия). В 2012 году «СРВ Раша» продал принадлежащие ему акции «АСК-Отеля» Виктору Ананьеву, Алексею Чудакову и Алексею Тимощуку. Ананьеву и Тимощуку досталось 25% акций, Чудакову — 25%. Позже он продал половину принадлежащих ему акций УГМК. Компания «АСК-Отель» начала банкротство. Сейчас Главное следственное управление МВД по Свердловской области расследует бесфигурантное уголовное дело о причинении ущерба УГМК и Чудакову.

По словам Ананьева, причина конфликта — «вымогательство чистой воды, шантаж». Он пояснил происходящее так: «Грубо говоря, был акционер, вложил 86 миллионов, хочет обратно 400. Так сделал документы, что мы ему должны во много раз больше его реальных инвестиций. Когда стали договариваться о сумме, он сказал, что или выходит из проекта на своих условиях, или устроит нам большие проблемы. Ну, появился какой-то акционер, который раскачивает лодку — ну ради бога, но мы в качающихся лодках не плаваем».

Сейчас конфликт решается в многочисленных судах. «Я не знаю, сколько будет продолжаться конфликт. Наверное, сколько хватит ресурсов у Чудакова», — говорит Валерий Ананьев. По его словам, ему пока непонятна роль УГМК в этом проекте. Ананьев подчеркнул, что его никто на встречи с гендиректором компании Андреем Козициным не приглашал, а документы, которые бы подтверждали участие «медников» в проекте, «Атомстройкомплексу» так и не были предоставлены, несмотря на многочисленные запросы.

Ананьев не исключил, что за конфликтом может стоять не вся УГМК, а некоторые ее менеджеры. «Возврат инвестиций в размере 80 млн рублей не представляет интересов для УГМК, но для конкретного человека или структуры внутри корпорации, возможно, представляет интерес разница между 80 миллионами и 400 миллионами рублей».

ООО «АСК-Отель» может быть даже обанкрочено, и тогда главный его актив — участок в центре города — будет выставлен на продажу. «Мы готовы участвовать в этих торгах. Можем его купить и тогда будем достраивать. Если нет, то вернем свои деньги — а сейчас сумма затрат на проект оценивается „АСК“ на уровне 800 млн рублей».

Глава компании затруднился назвать, кто может достроить объект в центре города. «Я не знаю, кто будет достраивать Opera Tower — честно. Но нам вести стройку под дамокловым мечом невозможно. Нельзя привлечь 6 миллиардов под постоянной атакой и опасением, что это могут отобрать», — пояснил Валерий Ананьев. С его точки зрения, проект очень хороший, его даже в условиях кризиса можно достроить и найти деньги — вполне реально.