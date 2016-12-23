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23 декабря 2016
13:01  23 декабря 2016 0

Киев оштрафовал украинское радио «Шансон» за песню Майданова

Песня Дениса Майданова не понравилась украинским чиновникамФото: SkayVideoPro Company, "Википедия"

На Украине радио «Шансон» оштрафовали на 11,6 тысяч долларов за вещание песни Дениса Майданова «Тихий океан». В Нацсовете по вопросам телерадиовещания Украины посчитали песню пропагандой государства-агрессора.

«В трансляции этой песни мы видим популяризацию и пропаганду военно-морского флота государства-агрессора», — написал в Facebook член совета Сергей Костинский, уточнив, что радио «Шансон» нарушило ст. 6 закона Украины «О телерадиовещании».

Как пишет «Федеральное агентство новостей», герой песни Дениса Майданова «Тихий океан» отправляется служить на флот на Дальний Восток.

Нина Калинина
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