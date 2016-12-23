Родители сравнили детскую больницу в Свердловской области с фильмом ужасов. ФОТО

15:22 23 декабря 2016 0

Больше всего мамы боятся вновь попасть в больницу Буланаша Фото: Pixabay

Детскую больницу в Свердловской области родители пациентов сравнили с фильмом ужасов. Нелестному сравнению подверглось инфекционное отделение в поселке Буланаш. Родители пожаловались «URA.Ru», что нахождение в его стенах опасно для здоровья детей.

Фотографии инфекционного отделения артемовской райбольницы, которое находится в поселке Буланаш, действительно напоминают кадры из триллера. Разрушающиеся стены, осыпающийся потолок, мебель с облезлой обивкой, ледяные палаты, плесень на стенах и потолке. В этом помещении детей сразу из нескольких районов лечат от инфекционных болезней.

«У нас в Алапаевске закрыли инфекционную больницу, теперь детей возят в Буланаш, это 60 километров, — рассказала „URA.Ru“ жительница Алапаевска Юлия Вильданова. — На прошлой неделе у моего трехлетнего сына поднялась очень высокая температура, нас госпитализировали туда с подозрением на мононуклеоз. Когда мы прибыли в Буланаш, у меня мурашки побежали по коже! Разруха, убожество, словно в фильм ужасов попали».

1/8 Пол и стены отделения облупились Фото: Юлия Вильданова

Чтобы хоть как-то согреться в промерзших палатах, пациенты привезли из дома обогреватель. Он и спасал их во время ударивших на Урале холодов. Ко всем прочим неудобствам обнаружилось еще одно: унитаз в туалете практически не прикреплен к полу. Садиться на него мамы пациентов не решались.

«В отделении как раз лежала беременная девушка с сыном-грудничком, — продолжает Юлия. — Мне было ее очень жаль. К врачам у меня нет претензий, свою работу они делали хорошо. Но, вылечив одну болезнь, там можно подхватить другую! Лично я после пребывания в отделении вернулась домой простывшая».

Вильданова сфотографировала и обнародовала «красоты» детского отделения. Женщина посетовала, что их алапаевская больница была намного лучше, однако ее закрыли.

«После нескольких пожаров в марте этого года мною были вызваны эксперты, которые провели исследование и сделали заключение, что алапаевская инфекционная больница в аварийном состоянии, находиться в ней опасно для жизни и пациентов, и персонала, — пояснил „URA.Ru“ главный врач Алапаевска Александр Павловских. — Поэтому мы больницу закрыли, в будущем она переедет в пристрой имеющегося у нас кардиологического отделения. Уже готова проектно-сметная документация, после согласования проекта нам выделят деньги на капремонт. Пока же маленьких пациентов наша „скорая“ возит в инфекционное отделение Буланаша».

Однако алапаевским мамам от этого не легче: перспектива в течение ближайшего года попасть в Буланаш их пугает. Лежать в инфекционном отделении боятся жительницы и самого поселка, и других населенных пунктов.

Сами сотрудники артемовской ЦРБ, к которому относится буланашское инфекционное отделение, проблему не отрицают.

«Конечно, проблемы есть, — признался начальник организационно-методического отдела ЦРБ Артемовского Ольга Мезенцева. — Но мы надеемся, что уже во второй половине следующего года инфекционное отделение переедет в новое современное здание, где будут соблюдены санитарные нормы, где будут все условия и удобства для пациентов. Сейчас идет согласование, нужно просто немного потерпеть».