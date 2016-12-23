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23 декабря 2016
22 декабря 2016
13:27  23 декабря 2016 0

Вслед за главой челябинского МУПа в СИЗО отправили его партнера

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, коридор, сизо, сотрудники сизо, тюремщик, тюрьма
Суммы взяток исчисляются сотнями тысяч рублейФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Суд санкционировал арест главы курганской фирмы, подозреваемого в даче крупных взяток главе чебаркульского МУП «Теплоком» Сергею Туманину, сообщил «URA.Ru» помощник прокурора Чебаркуля Антон Лутовинов. Предпринимателю предстоит провести в СИЗО два месяца.

По информации агентства, речь идет об одном из руководителей компании «Топливосбыт» Евгении Серебрякове. По версии следствия, в 2015 году бизнесмен передал Туманину, работавшему на тот момент главным инженером муниципального предприятия, более 200 тысяч рублей. В «благодарность» Туманин проигнорировал меньшие, чем было оговорено в контрактах, объемы поставки угля для муниципальных нужд.

Сергей Туманин был задержан в ходе оперативно-следственных действий ФСБ, СК и полиции 21 декабря в собственном кабинете. 23 декабря Чебаркульский суд удовлетворил ходатайство следствия о взятии его под стражу.

Алексей Шумов
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