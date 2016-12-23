13:36 23 декабря 2016 0

Ямальскую оленину готовы поставлять и в Германию, и в мусульманские страны, но партнеры пока не очень активны Фото: Андрей Загумённов © URA.Ru

В 2016 году Ямал осуществлял поставки оленины только в Финлянцию. Замгубернатора округа Александр Мажаров заявил, что есть шанс начать торговлю с Германией через муниципальное предприятие «Паюта». Для этого объект в 2017 году планируют сертифицировать.

«В 2016 году предприятие «Ямальские олени» осуществляло поставки мяса только по долгосрочному соглашению в Финляндию. Хотя сейчас спрос в странах ЕС значительно превышает предложение. В первом квартале 2017 года планируем провести встречи и переговоры с потенциальными немецкими партнерами. Кроме того, к нашему мясу активно «присматриваются» и со стороны арабских государств. Ведем переговоры и обсуждаем условия по заготовке мяса «халяль», — сказал Мажаров на пресс-конференции в «Север Пресс».

В августе 2016 года, во время ликвидации вспышки сибирской язвы, Александр Мажаров говорил о рисках, связанных с инфекцией. Иностранных партнеров из Германии приглашали на убойные комплексы с целью проверки безопасности мяса. Тогда же член правительства Ямала говорил, что мясо из Ямальского района для немцев заменят на продукцию Приуральского района. Поставки в Германию были нарушены после объявления санкций.

Напомним, в 2013 году губернатор Дмитрий Кобылкин уже анонсировал производство халяльной оленины для поставок в Катар. Однако массовое производство налажено не было.

Как пояснили в пресс-службе первого заместителя губернатора Ямала Алексея Ситникова, разговоры о выпуске халяльной оленины действительно идут уже несколько лет. «На предприятии все возможности для этого есть, и мы готовы начать производство такого мяса в любой момент. Тем более что округ заинтересован в расширении рынков сбыта», — сказали там. Осталось только найти партнера, который подтвердит готовность приобретать мясо, произведенное с соблюдением таких условий.