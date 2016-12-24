17:38 23 декабря 2016 22

Решение о мере пресечения для Новикова принял Верх-Исетский суд Екатеринбурга Фото: Александр Ельчищев © URA.Ru

Верх-Исетский суд Екатеринбурга в пятницу, 23 декабря, на два месяца поместил под домашний арест свердловского барда, руководителя екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова. Это решение огласил судья Виталий Андросов, рассматривавший ходатайство следствия о избрании меры пресечения для Новикова.

Условиями домашнего ареста барду разрешено находиться только по месту его проживания — в доме по улице Никонова в Екатеринбурге. Новикову запрещено контактировать с кем-либо, кроме своих домашних, общаться по сотовому телефону, отправить письма по электронной почте и любыми другими способами с помощью интернет-сервисов (соцсети, мессенджеры).

Напомним, Александра Новикова, а также его друга и компаньона, экс-замминистра энергетики Свердловской области Михаила Шилиманова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере — хищении средств пайщиков ЖК «Бухта Квинс».

Уголовное дело было возбуждено еще 23 ноября 2015 года по части 4 статьи 159 УК РФ. Спустя полгода, 11 марта 2016 года в компании «Домбери» (застройщик поселка) прошли обыски с выемкой документов. Расследует дело Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области.

По данным «URA.Ru», показания, позволившие полицейским начать преследования Шилиманова и Новикова, дала на них Лариса Ассонова, которая вместе с руководителем 4-й овощебазы Иваном Обуховым является, в свою очередь, фигурантом другого уголовного дела — о хищении у Новикова и Шилиманова земель. Ассонова и Обухов, напомним, находятся под стражей, судебный процесс по их делу рассматривается в Ленинском суде Екатеринбурга, заседания проходят в закрытом режиме.

«URA.Ru» вело прямую ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ с заседания суда, поместившего Новикова под домашний арест.