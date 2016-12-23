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23 декабря 2016
13:44  23 декабря 2016 0

В МВД объяснили, почему не открыли стрельбу по водителю, разъезжавшему в здании аэропорта на машине

Полиция на Площади 1905 года. Екатеринбург, наручники, пистолет, полиция россии, свисток
Полицейские не стали применять оружие в месте, где находилось много людейФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

При задержании автомобиля в здании аэропорта Казани полиция не стреляла в водителя из-за того, что могли пострадать прохожие. Об этом сообщил замначальника пресс-службы МВД по Республике Татарстан Ленар Давлетшин.

Давлетшин объяснил, что в соответствии с ч. 6 ст. 23 закона «О полиции», сотрудники ДПС не применяли оружие в связи с тем, что могли пострадать случайные люди. «Был задержан он (нарушитель — прим. ред.) уже на территории аэропорта, потому что там оживленная везде дорога, машины ездят», — сообщил представитель МВД Татарстана, его цитирует «Газета.Ru».

Ленар Давлетшин рассказал, что наряд ДПС заметил автомобиль стоящим поперек дороги, полицейские попросили водителя отъехать к обочине и представить документы, но вместо этого нарушитель попытался скрыться.

«За ним началась погоня. Его предупреждали об остановке, но он не останавливался, лавировал, нарушал ПДД», — рассказал полицейский. Было принято решение направить в погоню дополнительные экипажи, в итоге автомобиль с нарушителем въехал в здание аэропорта, где по-прежнему пытался избавиться от погони полиции.

Как ранее сообщала «Национальная служба новостей», нарушителя задержали, в его автомобиле обнаружили наркотики. Гонщиком оказался 40-летний бывший сотрудник СОБРа МВД по Татарстану. В отношении мужчины возбуждены два уголовных дела.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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