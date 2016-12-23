14:48 23 декабря 2016 0

Этап кубка мира по биатлону должен был состояться в марте 2017 года Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Мечту журналиста из Южно-Сахалинска Сергея Суханова поехать на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень уничтожил доклад комиссии Макларена, из-за которого Союз биатлонистов России отказался проводить соревнование. Как рассказал «URA.Ru» сам Суханов, на подготовку к поездке было потрачено около 60 тысяч рублей.

Суханов собирался приехать на этап Кубка мира со своей девушкой. Молодые люди в ноябре купили билеты на соревнования стоимостью по две тысячи рублей каждый, а также на перелет до Тюмени, потратив по 25 тысяч на каждого. По словам Суханова, из-за отмены состязания они потеряют около семи тысяч, но разочарование обойдется намного дороже.

«Если оценивать мое возмущение по десятибалльной шкале — 12 из 10. Мы оба болельщики. Третий год подряд собираюсь на российский этап и все время не получалось по моей вине, а тут — такое. Получается, из-за разборок государств, федераций, спортсменов наказаны болельщики», — отметил Суханов.

Он подчеркнул, что неприятная ситуация не скажется на его азарте болельщика и он продолжит попытки попасть на крупные международные спортивные состязания, если они будут проводиться в России.

22 декабря Союз биатлонистов России отменил проведение этапа Кубка мира в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года после расследования антидопинговой комиссии Макларена, в котором упоминался 31 российский биатлонист, подозреваемый в употреблении допинга. Представители спортивного сообщества и региональных властей сошлись на том, что этап Кубкам мира фактически «принесен в жертву» ради сохранения возможности участия российской сборной в международных соревнованиях.