15:48 23 декабря 2016 0

Игорь Бусахин отменил митинг, возмутивший администрацию губернатора Фото: Департамент информационной политики губернатора Свердловской области © URA.Ru

Мэр Дегтярска Игорь Бусахин подписал постановление об отмене ранее согласованного им митинга под лозунгом «Сильному Уралу — сильный губернатор».

Как ранее сообщало «URA.Ru», публичное мероприятие должно было пройти 24 декабря. Мэрия согласовала его 19 декабря. В митинге должно было принять участие до 400 человек. Участники акции намеревались обсудить вопросы развития городского округа Дегтярск и политику губернатора Свердловской области. Инициатором митинга и лицом, ответственным за соблюдение на нем законодательства, назначен житель Екатеринбурга, директор местного завода газового и противопожарного оборудования Николай Ковалев.

Депутат Дегтярской городской думы Даниэль Марголис сообщил агентству, что к его избирателям обращались неизвестные люди и предлагали по 400 рублей за участие в мероприятии и подписание некоего обращения. У парламентария есть сведения, что организаторы митинга пытаются таким образом «продавить» решение вопроса о легализации фактически действующего в центре города литейно-металлургического завода по производству свинца. Местные общественники и депутаты выступают категорически против данного проекта, считая его крайне опасным для экологии и здоровья дегтярцев. Марголис отмечает, что местоположение промплощадки не отвечает санитарным нормам. В мэрии этот инвестпроект считают одним из приоритетных.

По данным источников «URA.Ru», после обнародования данных фактов мэра Дегтярска Игоря Бусахина вызывали на разговор в администрацию губернатора. После беседы с представителями областной власти глава города решил, что проведение митинга все-таки нарушает федеральное законодательство, так как пройдет в непосредственной близости от местного Дворца культуры.

«Господин Ковалев при поддержке городских чиновников хотел провести мероприятие втихую. И порешать свои личные вопросы, прикрывшись мнением губернатора. Но мы распространили информацию о митинге в СМИ, среди жителей города и довели ее до областных властей. После этого Ковалев и стоящие за ним люди испугались», — заявил Даниэль Марголис.

Николай Ковалев рассказал «URA.Ru», что митинг отменили сами организаторы: «Отменили в связи с погодой. На улице 35 градусов мороза, не хотим, чтобы люди болели. Мы хотели всего лишь провести предновогоднее мероприятие, поздравить людей, показать им перспективы развития города, напоить горячим чаем. Но почему-то нашу инициативу смешали с политикой».