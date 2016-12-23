В метро Екатеринбурга объяснили, зачем им охрана за 230 млн рублей

14:15 23 декабря 2016 0

Екатеринбургский метрополитен готов заплатить 229,75 млн рублей за охрану Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Директор Екатеринбургского метрополитена Владимир Шафрай объяснил закупку услуг по охране на 229,75 млн рублей требованием федерального закона о транспортной безопасности. Комментируя «URA.Ru» закупку, Шафрай сообщил, что полиция «эти функции не выполняет».

«Оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры ЕМУП „Метрополитен“ от актов незаконного вмешательства требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности. Отдел полиции на метрополитене УМВД России по Екатеринбургу эти функции не выполняет», — заявил агентству Шафрай, не уточнив, о каких конкретно функциях идет речь.

При этом в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу агентству заявили, что сотрудники ведомства следят на территории метрополитена за общественным порядком, пресечением преступлений и правонарушений. «Сотрудники полиции проводят личный осмотр, а также реагируют при виде подозрительных лиц», — сказали агентству в пресс-службе.

Напомним, информация о том, что Екатеринбургский метрополитен готов заплатить 229,75 млн рублей за «оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства», появилась на сайте госзакупок.

Ранее руководство екатеринбургского метрополитена обратилось в Региональную энергетическую комиссию с просьбой поднять стоимость проезда в метро до 35 рублей.