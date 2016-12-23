{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
22 декабря 2016
Главные новости Свердловской области
14:15  23 декабря 2016 0

В метро Екатеринбурга объяснили, зачем им охрана за 230 млн рублей

Метрополитен, метро, поезд, метрополитен, прибытие, общественный транспорт
Екатеринбургский метрополитен готов заплатить 229,75 млн рублей за охрануФото: Александр Мамаев © URA.Ru

Директор Екатеринбургского метрополитена Владимир Шафрай объяснил закупку услуг по охране на 229,75 млн рублей требованием федерального закона о транспортной безопасности. Комментируя «URA.Ru» закупку, Шафрай сообщил, что полиция «эти функции не выполняет».

«Оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры ЕМУП „Метрополитен“ от актов незаконного вмешательства требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности. Отдел полиции на метрополитене УМВД России по Екатеринбургу эти функции не выполняет», — заявил агентству Шафрай, не уточнив, о каких конкретно функциях идет речь.

При этом в пресс-группе УМВД России по Екатеринбургу агентству заявили, что сотрудники ведомства следят на территории метрополитена за общественным порядком, пресечением преступлений и правонарушений. «Сотрудники полиции проводят личный осмотр, а также реагируют при виде подозрительных лиц», — сказали агентству в пресс-службе.

Напомним, информация о том, что Екатеринбургский метрополитен готов заплатить 229,75 млн рублей за «оказание услуг по защите объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства», появилась на сайте госзакупок.

Ранее руководство екатеринбургского метрополитена обратилось в Региональную энергетическую комиссию с просьбой поднять стоимость проезда в метро до 35 рублей.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров