13:59 23 декабря 2016 0

Мутко призвал федерации проявить мужество в ответ на призыв о бойкоте турниров в РФ Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Российскому спорту в 2016 году был «нанесен серьезный урон», заявил вице-премьер России Виталий Мутко на коллегии Минспорта.

Виталий Мутко отметил, что российский спорт в 2016 году столкнулся с огромными проблемами. Он призвал трезво оценивать вызовы и угрозы, которые существуют сейчас перед спортсменами и организациями страны.

«Последние доклады имеют целью доказать, что у нас есть скоординированная политика по укрывательству допинга. Они основаны на показаниях людей, которые сами нечистоплотны в плане допинга», — цитирует Виталия Мутко «Газета.Ru». Он отметил, что из всего происходящего нужно сделать серьезные выводы.

По словам Мутко, сейчас при Минспорта создана специальная комиссия, которая рассматривает все, что связано с государственными обвинениями. Он заверил, что все должно перейти в юридическое правовое поле. «Мы знаем, что проблемы с допингом существуют. Но не выходят за рамки того, что происходит в других странах», — считает Мутко.

При этом Мутко призвал федерации проявить мужество в ответ на призыв о бойкоте турниров в России. Как пишет «Федеральное агентство новостей», вице-премьер надеется, что хотя бы одна международная спортивная федерация создаст прецедент и откажется от бойкота соревнований в России.