{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 63,56
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
13:59  23 декабря 2016 0

Виталий Мутко: «Имиджу российского спорта был нанесен серьезный урон»

Мутко на Центральном стадионе. Екатеринбург, мутко виталий
Мутко призвал федерации проявить мужество в ответ на призыв о бойкоте турниров в РФФото: Александр Мамаев © URA.Ru
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
все новости сюжета

Российскому спорту в 2016 году был «нанесен серьезный урон», заявил вице-премьер России Виталий Мутко на коллегии Минспорта.

Виталий Мутко отметил, что российский спорт в 2016 году столкнулся с огромными проблемами. Он призвал трезво оценивать вызовы и угрозы, которые существуют сейчас перед спортсменами и организациями страны.

«Последние доклады имеют целью доказать, что у нас есть скоординированная политика по укрывательству допинга. Они основаны на показаниях людей, которые сами нечистоплотны в плане допинга», — цитирует Виталия Мутко «Газета.Ru». Он отметил, что из всего происходящего нужно сделать серьезные выводы.

По словам Мутко, сейчас при Минспорта создана специальная комиссия, которая рассматривает все, что связано с государственными обвинениями. Он заверил, что все должно перейти в юридическое правовое поле. «Мы знаем, что проблемы с допингом существуют. Но не выходят за рамки того, что происходит в других странах», — считает Мутко.

При этом Мутко призвал федерации проявить мужество в ответ на призыв о бойкоте турниров в России. Как пишет «Федеральное агентство новостей», вице-премьер надеется, что хотя бы одна международная спортивная федерация создаст прецедент и откажется от бойкота соревнований в России.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров