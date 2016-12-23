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Главные новости Тюменской области
14:07  23 декабря 2016 0

Тюменская область вернет 14 млн рублей за билеты на этап Кубка мира по биатлону

Кубок губернатора Тюменской области по биатлону. 2014 год. Тюмень, биатлон, кубок губернатора
Все деньги за купленные билеты на Кубок мира по биатлону будут возвращены болельщикамФото: Николай Бастриков © URA.Ru
новость из сюжета:
Отмена кубка мира по биатлону в Тюмени
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Тюменская область не успела потратить основные средства, запланированные на проведение в регионе этапа Кубка мира по биатлону, отмененного решением IBU. Основные потери региона связаны с возвратом денег за билеты.

Как рассказал «URA.Ru» начальник управления по физической культуре и спорту Департамента спорта Тюменской области Сергей Вотинов, основные закупки в связи с проведением этапа Кубка мира по биатлону были запланированы на 2017 год, и регион «просто не успел их сделать». «Это были расходы будущего года. Они не осуществились, тут потерь мы не понесем. Основной риск, который мы будем компенсировать — те билеты, которые мы продали», — заявил Вотинов.

Всего было продано 19,5 тысяч билетов на сумму 14 млн рублей. «Мы уже выпустили пресс-релиз, чтобы разъяснить людям, что никакой паники нету, все деньги за билеты будут возвращены, — пообещал чиновник. -Деньги на счете, никуда не делись, и гарантированно вернутся зрителям. Наши потери составят комиссию с возврата, сейчас пока подсчитать эту сумму очень сложно».

Сергей Вотинов не стал оценивать репутационные потери, которые понесла Тюменская область в связи с отменой соревнований. «Мы не одни принимаем это решение. Это трехстороннее соглашение с участием Международного союза биатлонистов и Союза биатлонистов России. Решение принято, тут мы ничего сделать не можем. Будем работать дальше, смотреть, как сложится обстановка», — сказал чиновник.

Вотинов не стал исключать, что соревнования по биатлону международного уровня еще вернутся в Тюмень: «Пока официальное решение IBU было только об отзыве этапа Кубка мира 2017 года. По остальным мероприятиям решение пока не принято, информации нет и говорить об этом преждевременно».

По оценке спортивного функционера, решение IBU не повлияет на популярность биатлона среди детей. «Да, в этом году наши молодые спортсмены не увидят великих биатлонистов. Но в 2017 году запланирован Чемпионат России в Тюменской области, будут выступать все члены сборной страны, которые не слабее того же Фуркада. У ребят все равно будет возможность увидеть спортсменов мирового уровня, просто наших. Когда сборная проводит тренировки у нас на „Жемчужине Сибири“, мы привозим туда юных спортсменов, и они смотрят на тренировочный процесс. Ну, не проведем мы Кубок мира в этом году, но жизнь-то на этом не заканчивается», — успокоил Вотинов.

Этап Кубка мира по биатлону должен был состояться 9—12 марта 2017 года в спорткомплексе «Жемчужина Сибири» под Тюменью. Решением Международного союза биатлонистов в четверг, 22 декабря, право на проведение соревнований было отозвано у Тюмени. Ряд спортивных функционеров, а также губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявили, что это было необходимо для спасения российской сборной в условиях разразившегося вокруг 31 российского биатлониста допингового скандала.

Николай Бастриков
© Служба новостей «URA.Ru»
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