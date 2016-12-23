14:07 23 декабря 2016 0

Все деньги за купленные билеты на Кубок мира по биатлону будут возвращены болельщикам Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Тюменская область не успела потратить основные средства, запланированные на проведение в регионе этапа Кубка мира по биатлону, отмененного решением IBU. Основные потери региона связаны с возвратом денег за билеты.

Как рассказал «URA.Ru» начальник управления по физической культуре и спорту Департамента спорта Тюменской области Сергей Вотинов, основные закупки в связи с проведением этапа Кубка мира по биатлону были запланированы на 2017 год, и регион «просто не успел их сделать». «Это были расходы будущего года. Они не осуществились, тут потерь мы не понесем. Основной риск, который мы будем компенсировать — те билеты, которые мы продали», — заявил Вотинов.

Всего было продано 19,5 тысяч билетов на сумму 14 млн рублей. «Мы уже выпустили пресс-релиз, чтобы разъяснить людям, что никакой паники нету, все деньги за билеты будут возвращены, — пообещал чиновник. -Деньги на счете, никуда не делись, и гарантированно вернутся зрителям. Наши потери составят комиссию с возврата, сейчас пока подсчитать эту сумму очень сложно».

Сергей Вотинов не стал оценивать репутационные потери, которые понесла Тюменская область в связи с отменой соревнований. «Мы не одни принимаем это решение. Это трехстороннее соглашение с участием Международного союза биатлонистов и Союза биатлонистов России. Решение принято, тут мы ничего сделать не можем. Будем работать дальше, смотреть, как сложится обстановка», — сказал чиновник.

Вотинов не стал исключать, что соревнования по биатлону международного уровня еще вернутся в Тюмень: «Пока официальное решение IBU было только об отзыве этапа Кубка мира 2017 года. По остальным мероприятиям решение пока не принято, информации нет и говорить об этом преждевременно».

По оценке спортивного функционера, решение IBU не повлияет на популярность биатлона среди детей. «Да, в этом году наши молодые спортсмены не увидят великих биатлонистов. Но в 2017 году запланирован Чемпионат России в Тюменской области, будут выступать все члены сборной страны, которые не слабее того же Фуркада. У ребят все равно будет возможность увидеть спортсменов мирового уровня, просто наших. Когда сборная проводит тренировки у нас на „Жемчужине Сибири“, мы привозим туда юных спортсменов, и они смотрят на тренировочный процесс. Ну, не проведем мы Кубок мира в этом году, но жизнь-то на этом не заканчивается», — успокоил Вотинов.

Этап Кубка мира по биатлону должен был состояться 9—12 марта 2017 года в спорткомплексе «Жемчужина Сибири» под Тюменью. Решением Международного союза биатлонистов в четверг, 22 декабря, право на проведение соревнований было отозвано у Тюмени. Ряд спортивных функционеров, а также губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявили, что это было необходимо для спасения российской сборной в условиях разразившегося вокруг 31 российского биатлониста допингового скандала.