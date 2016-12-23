14:17 23 декабря 2016 0

Денег надо в два раза больше Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Денег, выделенных на очистку улиц Кургана, в два раза меньше, чем требуется. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал руководитель администрации города Андрей Потапов, передает корреспондент «URA.Ru».

По словам сити-менеджера, на эти цели выделено 260 млн рублей, в то время как по нормативам требуется в два раза больше. Андрей Потапов рассказал, что в первую очередь снег убирается на магистральных улицах. На второстепенных техника работает если не в день снегопада, то на следующий.

ГИБДД Курганской области, напомним, выдало более 90 предписаний, администрация города за их невыполнение будет оштрафована на 900 тысяч рублей. По мнению работников ГИБДД, почти половина аварий происходит из-за плохих дорог и ненадлежащей уборки снега.