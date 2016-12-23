{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
14:17  23 декабря 2016 0

Кургану не хватает денег на очистку улиц

Город после снегопада Курган, уборка снега, пенсионер, пазик, остановка общественного транспорта
Денег надо в два раза большеФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Денег, выделенных на очистку улиц Кургана, в два раза меньше, чем требуется. Об этом на итоговой пресс-конференции рассказал руководитель администрации города Андрей Потапов, передает корреспондент «URA.Ru».

По словам сити-менеджера, на эти цели выделено 260 млн рублей, в то время как по нормативам требуется в два раза больше. Андрей Потапов рассказал, что в первую очередь снег убирается на магистральных улицах. На второстепенных техника работает если не в день снегопада, то на следующий.

ГИБДД Курганской области, напомним, выдало более 90 предписаний, администрация города за их невыполнение будет оштрафована на 900 тысяч рублей. По мнению работников ГИБДД, почти половина аварий происходит из-за плохих дорог и ненадлежащей уборки снега.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров