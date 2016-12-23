15:12 23 декабря 2016 0

Чиновник якобы брал взятки за "правильные" техусловия для наружной рекламы Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

Задержан директор департамента рекламы министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Игорь Разунин, он находится в ИВС. Чиновника подозревают в получении взятки.

Игорь Разунин получил крупную сумму от бизнесмена, который занимается размещением наружной рекламы в Екатеринбурга, сообщает Life.ru. По информации издания, следствие ведет четвертое управление СКР. В самом ведомстве информацию не подтвердили.

По данным «URA.Ru», сведения о задержании Разунина достоверны. Он состоялся вечером в четверг, 22 декабря, прямо на рабочем месте чиновника, у которого якобы обнаружили, которые ему передал его знакомый.

Разунин работает в должности директора департамента рекламы МУГИСО со времени основания подразделения министерства — то есть с марта 2016 года. Тогда Мингосимуществу окончательно перешли рекламные полномочия от города. Именно Разунин сформировал департамент, который в короткие сроки стал демонтировать наружную рекламу, обследовать рекламные конструкции и составлять схемы конструкций на территории города.

Также на его департаменте лежала обязанность создать новую концепцию размещения рекламы в Екатеринбурге. Одна из обязанностей — подготовка техусловий для аукционов на право аренды рекламных конструкций.

Первые торги прошли в октябре. Однако итоги по одному лоту первых же трех торгов были опротестованы участниками рынка. Они намекали, что все условия прописаны под конкретную компанию. Тогда Разунин говорил «URA.Ru», что при составлении условий к участникам торгов МУГИСО руководствуется только интересами бюджета Свердловской области. В последние дни число претензий к чиновникам резко увеличилось, жалобы подали две компании, почти одновременно, но обе они не были связаны с рекламным рынком.

Это еще один громкий арест в МУГИСО: в апреле по делу против министерства был задержан, а затем арестован министр Алексей Пьянков. Впрочем, постепенно мера пресечения была смягчена до домашнего ареста, а осенью он был отпущен под залог 2 млн рублей. Сейчас он является советником губернатора на общественных началах. С ним также был задержан и первый зам Артем Богачев. Отметим, что именно в его подчинении работал Разунин.