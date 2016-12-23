14:42 23 декабря 2016 0

Пациенты Центра диализа жалуются на обшарпанную мебель Фото: пациенты Центра диализа

Пациенты пермского Центра диализа, протестующие из-за реорганизации учреждения, готовы объявить голодовку. Они сообщают, что из центра, где оказывается помощь почечным больным, вывозят мебель и аппаратуру, а тем, кому стало плохо, оказывают помощь в коридоре вместо специализированной палаты. В самом центре говорят, что причин для паники нет: в медучреждении имеется все необходимое для людей с больными почками, а экстренную помощь им готовы оказать тут же, на месте.

Пациенты центра гемодиализа на ул. Яблочкова, 39 написали открытое письмо. Они пожаловались на то, что в медучреждении после закрытия отделения реанимации и стационаров ухудшились условия. «Вывезена практически вся мебель, даже диваны из отделения диализа, на которых пациенты ожидают процедуру диализа и отдыхают после нее. Пациентам негде даже пообедать после процедуры гемодиализа. Оставлены диваны, место которым только на мусорке», — говорится в сообщении.

По словам обратившихся, в экстренных ситуациях помощь пациентам оказывается в коридорах на старых диванах.

«Так, 2 декабря 2016 г. по окончании 1 смены у пациента из диализного зала № 1 резко упало давление. Процедура диализа в зале № 1 проходила под наблюдением врача, бывшего хирурга, Баяндина Ильи Федоровича. Причина — не отрегулирован аппарат „искусственная почка“, который переснял целый килограмм веса у пациента. Пациенты и ранее жаловались врачу на проблемы с аппаратом, но никакой реакции с его стороны не последовало. Пациент вышел из зала и потерял сознание, приводить в сознание стали прямо в коридоре на обшарпанных старых диванах. Там же пациенту была поставлена капельница, без соблюдения элементарных норм стерильности, где в то же время находилось еще более 20 человек, отдыхающих после диализа и ожидающих диализ», — говорится в сообщении.

Главврач Пермской краевой больницы №3, в которой расположен центр диализа, Алексей Надымов подтвердил корреспонденту «URA.Ru», что одному из пациентов стало плохо после процедуры на аппарате «Искусственная почка». «2 декабря пациент явился на очередной сеанс гемодиализа в стабильном состоянии, жалоб у него не было. В ходе четырехчасовой процедуры никаких серьезных проблем также не возникло, лишь на втором часу был зафиксирован эпизод падения артериального давления. Давление было скорректировано, процедура закончилась в плановом порядке», — рассказал собеседник.

По словам медика, пациент вышел после окончания сеанса гемодиализа в холл. Через 10 минут ему стало плохо и он потерял сознание. Его уложили на диван и установили катетер. Состояние пациента стабилизировалось, и его отпустили домой.

Алексей Надымов добавил, что в центре диализа работает палата неотложной помощи со всем необходимым оборудованием. Сбой аппарата, на котором проходил процедуру вышеупомянутый пациент, исключен, говорит врач. «Сервисное обслуживание аппаратов „искусственная почка“ проводится ежеквартально в плановом режиме и при необходимости инженерно-технической службой. Данный случай не подтверждает неисправность аппарата, так как на этом аппарате получают процедуру гемодиализа еще семь пациентов», — объяснил врач.

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Что касается старой мебели, по словам собеседника, большую ее часть действительно увезли, но лишь для того, чтобы заменить на новую.

В июле краевой минздрав начал процедуру объединения краевой ПККБ №3 «Центр диализа» и Пермской краевой клинической больницы (ПККБ). В краевой больнице собираются создать нефрологический центр, в котором будут стационар и отделение реанимации. Пациенты же опасаются, что, если центр диализа и реанимация будут в 30 минутах езды друг от друга, вырастет риск летальных исходов. А лечиться всем на базе ПККБ технически невозможно — пациентов слишком много.

Через уполномоченного по правам человека в Пермском крае пациенты центра диализа попросили у краевых властей оставить в центре хотя бы стационар, но ответ им пока не пришел. «Если минздрав будет и дальше игнорировать наши просьбы, мы устроим голодовку», — сообщила «URA.Ru» пациентка центра Светлана Белкина.