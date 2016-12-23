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23 декабря 2016
14:45  23 декабря 2016 0

В свердловском отделении ЛДПР очередная смена координатора

Депутат Госдумы Данил Шилков (справа) - куратор отделений, Антон Гусев (слева) - новый координатор в Свердловской областиФото: свердловское отделение партии ЛДПР

Руководящие органы свердловского отделения ЛДПР утвердили нового регионального координатора. Как стало известно «URA.Ru», депутат Госдумы Данил Шилков уступил должность однопартийцу Антону Гусеву. Его кандидатура была согласована высшим советом ЛДПР и единогласным решением утверждена координационным советом свердловского отделения партии.

«Депутат Государственной Думы не может занимать должность координатора, это установлено Уставом партии. Кандидатура Антона Гусева устроила всех внутри партии на федеральном и региональном уровнях. Он уроженец Североуральска и хорошо узнаваем на той территории. В процессе своей деятельности он продолжит реализацию программы развития ЛДПР Свердловской области и усилит партийные позиции во всем регионе», — пояснил «URA.Ru» сам Шилков, оставшийся куратором отделений ЛДПР в Свердловской области и Пермском крае.

Антон Гусев до сих пор предпочитал быстрое и единоличное движение. Что поменяется для отделения — покажет время
Фото: свердловское отделение ЛДПР

Новоизбранный координатор Антон Гусев в разговоре с корреспондентом «URA.Ru» отметил, что «прежде всего подхватит работу по подготовке к выборам в 2017 году, а также сконцентрируется на местных отделениях ЛДПР», не исключив, что «их число может возрасти».

Смена координаторов у свердловских либерал-демократов до весны прошлого года была настоящим бичом отделения. За полгода до этого ячейка партии работала и вовсе без руководителя — эпизодическим назначенцем на этом посту стал глава овощебазы № 4 Иван Обухов, проработавший на посту лишь месяц.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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