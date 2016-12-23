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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
14:52  23 декабря 2016 0

«21 век — не должно стоять тазиков в классах!» В 2017 году власти возьмутся за ремонт курганских школ

Крыша дома Половинская 2 Курган, ремонт крыши
Многие здания производят удручающее впечатлениеФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Большая изношенность школьных зданий в Кургане вызывает озабоченность городских властей. В 2017 году залатают крыши в 60 учебных заведениях. О планах на ремонт рассказал сити-менеджер Кургана Андрей Потапов, передает корреспондент «URA.Ru».

Всего на ремонт школ планируется направить 170 млн рублей. При еженедельных объездах помещения школ и детских садов производят удручающее впечатление, отметил Андрей Потапов. «21 век — не должно стоять тазиков в классах», — уверен градоначальник.

Руководитель администрации выразил уверенность, что работы будут сделаны, несмотря на сложный бюджет.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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