Подозреваемого в теракте в Берлине застрелила полиция Милана

14:56 23 декабря 2016 0

Берлинский террорист застрелен Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В Милане, на железнодорожной станции, полицейскими застрелен мужчина, которого подозревают в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Перестрелка произошла в ночь с 22 на 23 декабря

Во время перестрелки подозреваемый в теракте кричал «Аллах Акбар», перед уничтожением он успел ранить одного полицейского, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

19 декабря грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в западном районе Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 получили ранения.

Как сообщало ранее «Федеральное агентство новостей», подозреваемого зовут Анис Амри, он планировал уехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне запрещенного в России «Исламского государства».