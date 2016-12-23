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23 декабря 2016
14:56  23 декабря 2016 0

Подозреваемого в теракте в Берлине застрелила полиция Милана

Клипарт, всего понемногу, убийство, разбой, пистолет, оружие, бандитизм, нападение
Берлинский террорист застреленФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В Милане, на железнодорожной станции, полицейскими застрелен мужчина, которого подозревают в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Перестрелка произошла в ночь с 22 на 23 декабря

Во время перестрелки подозреваемый в теракте кричал «Аллах Акбар», перед уничтожением он успел ранить одного полицейского, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Reuters.

19 декабря грузовик врезался в толпу людей на рождественской ярмарке в западном районе Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 получили ранения.

Как сообщало ранее «Федеральное агентство новостей», подозреваемого зовут Анис Амри, он планировал уехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне запрещенного в России «Исламского государства».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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