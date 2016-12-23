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23 декабря 2016
22 декабря 2016
21 декабря 2016
15:05  23 декабря 2016 0

Сити-менеджер Кургана готовится представить своих заместителей

Пресс-конференция проведения Новогодних праздников в городе. Курган, потапов андрей, руденко сергей
Андрей Потапов (слева) и Сергей Руденко подобрали новую командуФото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Заместители руководителя администрации Кургана будут утверждены в должностях на заседании Курганской областной Думы 28 декабря. Об этом рассказали сити-менеджер Андрей Потапов и глава города Сергей Руденко в ходе итоговой пресс-конференции, передает корреспондент «URA.Ru».

Ожидается, что будут представлены все кандидаты на должности, кроме одной — директора департамента развития городского хозяйства.

Градоначальники отметили, что было сложно определиться с кандидатурой на этот пост, на должность будет объявлен конкурс. «Было предложено многим людям, они отказались. Не потому, что боятся, а так как понимают меру ответственности», — отметил Сергей Руденко.

Руководители отметили, что выбор персон не вызвал разногласий. Всем, кто не войдет в новую структуру руководства, обещали предложить другие должности.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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