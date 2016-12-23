15:18 23 декабря 2016 0

Никитос Люциферович выглядит миролюбивым Фото: Аккаунт ВК Никиты Полякова

Житель Челябинской области Никита Поляков официально сменил имя на Никитос Люциферович Светочей. Южноуралец из Копейска выложил свидетельство с новым ФИО на своей странице в соцсети.

«Да, молодой человек действительно обратился к нам с таким заявлением. В этой ситуации нам оставалось только исполнить закон», — подтвердили «URA.Ru» в городском ЗАГС курьезный факт. Сейчас в ведомстве переживают, что Никитос Светочей выложил скан документа в интернет, хотя к такой форме обнародования персональных данных ЗАГС никакого отношения не имеет.

На той же страничке Никита Поляков, или, точнее, Никитос Светочей, называет себя внештатным сотрудником ФСБ, человеком со многими судимостями и «постит» многостраничные обращения к руководству местного отдела полиции.

В целом же эпатажный поступок вызвал у горожан скорее досаду, чем одобрение или гнев. «То над „лысой“ елкой на городской площади все смеялись, теперь этот прославит Копейск на всю Россию», — меланхолично заявил один из читателей «URA.Ru».