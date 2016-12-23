{{user.notifications_count}}
Выйти
Войти
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,85
Динамика за 2 недели
Евро 63,54
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
23 декабря 2016
15:11  23 декабря 2016 0

Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в России

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, деньги, цб рф уральское главное управление, центральный банк, музей цб рф
Банк России осадил международное рейтинговое  агентства FitchФото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Международное рейтинговое агентства Fitch решило отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале. В пресс-релизе агентства указывается, что рейтинги стали непригодными для использования после введения Россией новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам.

В общей сложности до марта 2017 года будут отозваны 150 рейтингов российских компаний, сообщает «Федеральное агентство новостей». Как заявили в Центробанке, в отношении российских предприятий ЦБ будет использовать только рейтинги аккредитованных кредитных рейтинговых агентств, которые присвоены по национальной рейтинговой шкале именно для России.

7 декабря агентство Fitch подтвердило прогнозы по изменениям рейтингов Сбербанка, Внешэкономбанка, Газпромбанка и Россельхозбанка на уровне «стабильный».

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров