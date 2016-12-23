Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в России

15:11 23 декабря 2016 0

Банк России осадил международное рейтинговое агентства Fitch Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

Международное рейтинговое агентства Fitch решило отозвать рейтинги всех российских компаний по национальной шкале. В пресс-релизе агентства указывается, что рейтинги стали непригодными для использования после введения Россией новой нормативно-правовой базы по кредитным рейтингам.

В общей сложности до марта 2017 года будут отозваны 150 рейтингов российских компаний, сообщает «Федеральное агентство новостей». Как заявили в Центробанке, в отношении российских предприятий ЦБ будет использовать только рейтинги аккредитованных кредитных рейтинговых агентств, которые присвоены по национальной рейтинговой шкале именно для России.

7 декабря агентство Fitch подтвердило прогнозы по изменениям рейтингов Сбербанка, Внешэкономбанка, Газпромбанка и Россельхозбанка на уровне «стабильный».